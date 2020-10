INAH hará análisis y restauración de escultura Colón

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó hoy que especialistas participaron en el desmontaje del conjunto escultórico dedicado a Cristóbal Colón, y que sus figuras, así como la de los frailes Pedro de Gante, Bartolomé de las Casas, Juan Pérez de Marchena y Diego de Deza serán sometidas a diagnóstico para su eventual restauración.

A través de un comunicado, el INAH indicó que la restitución de las piezas escultóricas será definida por el Gobierno de la Ciudad de México, una vez que el INAH realice los análisis y trabajos correspondientes. Asimismo precisó que su participación fue en atención a la solicitud del Gobierno de la Ciudad de México, y en su carácter de entidad normativa. "La Ciudad de México, en acuerdo con el INAH, contrató a dos empresas especializadas en el montaje, desmontaje y transporte de bienes culturales", explicó el INAH.

En las maniobras realizadas la madrugada de este sábado 10 de octubre, añadió la dependencia, participaron, por la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX, el subsecretario de Servicios Urbanos, Efraín Morales López, y el director general de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, Hugo Estrada Arroyo; por parte del INAH, estuvo presente la coordinadora nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, María del Carmen Castro Barrera. "El INAH tiene competencia por tratarse de obras de carácter histórico. Por esta razón, las maniobras se realizaron con la supervisión de especialistas de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH y serán ellos quienes lleven a cabo primero un diagnóstico sobre su estado de conservación y eventualmente los trabajos de restauración", detalló el instituto.

Y agregó que hasta no tener un diagnóstico detallado de su condición, se podrá determinar el tiempo requerido para su restauración. En el mismo sentido, la fecha para la restitución de las piezas escultóricas será definida por el gobierno de la Ciudad de México, una vez que el INAH realice los análisis y trabajos correspondientes para salvaguardar este patrimonio artístico, histórico y cultural. Por la mañana la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que el análisis y restauración de las figuras, forman parte del proceso de atención al patrimonio escultórico del Paseo de la Reforma, y que además del INAH, también colabora el Centro Nacional Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam).

"La determinación de darle mantenimiento a la Glorieta de Cristóbal Colón, la cual históricamente fue la primera estatua colocada en Paseo de la Reforma en 1877, fue consultada y aprobada por el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México (Comaep)", se lee en la tarjeta informativa difundida esta mañana.

La estatua de Cristóbal Colón fue donada a la Ciudad de México por Antonio Escandón, empresario y banquero mexicano, quien la ordenó en 1873 al escultor francés Charles Cordier. El monumento arribó a Veracruz en 1875 y fue instalado en 1877 en el Paseo de la Emperatriz o del Emperador (hoy Paseo de la Reforma), trazo encargado por Maximiliano de Habsburgo. La medida ocurre a dos días del Día de la Raza, que recuerda la creación de una nueva identidad cultural y social, producto del encuentro entre los pueblos indígenas de América y los europeos.

Sin embargo, en la academia y algunos historiadores han coincidido en que esto dio inicio a un régimen basado en la discriminación sistemática de los indígenas. Para algunos no es adecuado rememorar un hecho histórico que en realidad no unificó, sino que marcó una serie de divisiones que siguen subsistiendo hasta nuestros días. En diversas partes del mundo han derrumbado los monumentos dedicados a Colón y a otros conquistadores colonialistas.