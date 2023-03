Inai alista controversia tras veto contra elección de comisionados

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL). - Las y los comisionados del Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), aprobaron por unanimidad interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para exigir que la brevedad se nombre a las y los comisionados.

En sesión extraordinaria, convocada de manera urgente, rechazaron el veto que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió hacer a la designación del Senado de la República de los dos nuevos comisionados, Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso.

Por lo anterior, se sometió a votación el acuerdo mediante el cual se instruyó al director general de asuntos jurídicos del Inai, para que interponga controversia constitucional ante el máximo tribunal del país, por la falta de nombramiento de los comisionados vacantes.

Durante la sesión, la Comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, señaló que el Inai será siempre respetuoso de la división de poderes; sin embargo, recordó que la casa de la transparencia vive un momento extraordinario.

"El próximo 31 de marzo, el comisionado Javier Acuña llamas culminará su gestión, de modo que este órgano colegiado no contará con el quorum legal suficiente para sesionar o ejercer las facultades que la Constitución y la ley le confieren", advirtió.

Ante tales circunstancias, dijo, el Inai determinó activar el mecanismo de defensa constitucional que la ley fundamental le permite, que es la interposición de una controversia constitucional.

"Tenemos la certeza de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hará efectiva su función jurisdiccional para preservar el sistema de pesos y contrapesos del Estado mexicano. El Inai es un órgano imprescindible para la democracia mexicana, coadyuva en el combate a la corrupción, fortalece la integridad del servicio público, facilita una gestión efectiva de los recursos nacionales, posibilita un control ciudadano al poder, consolida nuestro Estado de derecho y salvaguarda los derechos humanos fundamentales que permiten a las personas ejercer otros derechos o libertades", sentenció.

En su oportunidad, la Comisionada Norma Julieta del Río señaló que contar con órganos incompletos e imposibilitados para realizar sus funciones constitucionales, afecta el sistema de equilibrios construido en México.

"Solo en el año 2022, el Inai atendió más de 24 mil controversias y medios de impugnación que presentaron las y los ciudadanos ante la negativa de información pública de este país. Con la salida del comisionado Acuña el INAI quedaría inoperante para resolver estas controversias", expuso.

La Comisionada Josefina Román, recordó que la reforma Constitucional de febrero de 2014 le dio vida al Inai cómo un organismo autónomo, pero cuyo principio es el de trabajar de manera colegiada con la federación.

"Desde este pleno vemos con preocupación la falta de nombramiento de los comisionados que faltan en este pleno lo que debilita nuestra labor, por lo que creemos que esta controversia evitará dejar a las mexicanas y mexicanos sin la posibilidad de hacer válido el derecho humano a la información", indicó.

En su oportunidad, el comisionado Adrián Alcalá, sostuvo que si bien, el veto es un derecho del Ejecutivo, "esto implica que a partir del 31 de marzo este instituto se verá impedido para constituirse como pleno y sesionar válidamente".

"El Inai podrá seguir trabajando y recibiendo las solicitudes de información, pero no podremos constituirnos como pleno, por lo anterior esperamos que esta situación pueda ser resuelta a la brevedad posible", expuso.

Finalmente, Francisco Javier Acuña, quien concluye su mandato el 31 de marzo, cuestionó que el "estreno" de una potestad del Ejecutivo, de la que nunca se había hecho uso, se da en un momento extraordinario que vive este Instituto.

Acuña Llamas aseveró que "los derechos y las libertades públicas no son un asunto de gustos, de afinidad, o del parecer de las autoridades, los derechos y las libertades están reconocidos en la Constitución" por lo que hizo votos porque la Suprema Corte atienda la controversia.