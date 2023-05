Inai denuncia que Unidades de Transparencia se resisten a informar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Norma Julieta del Río Venegas, reiteró su denuncia contra algunas Unidades de Transparencia que se están resistiendo a contestar las solicitudes de información, bajo el argumento de que como el pleno del Inai está inoperante "ya se acabó esto".

Al respecto, advirtió que el derecho de acceso a la información no está detenido, y que el órgano garante que integra continúa con las tareas de promoción entre los sujetos obligados del orden federal y de las diversas entidades del país, en coordinación con los organismos garantes que integran el Sistema Nacional de Transparencia (SNT).

"No está detenido el INAI, no está detenido el acceso a la información. Hay 700 Unidades de Transparencia en la Federación, de las cuales el Instituto es responsable; algunas se han resistido a contestar, diciendo: "ya se acabó este derecho"; no, este derecho no se ha acabado, está en la Constitución", enfatizó.

Al presentar el Buscador en materia de Género de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Del Río Venegas destacó que éste es diferente a los demás, porque está diseñado con base en Inteligencia Artificial y fue desarrollado por la Dirección de Tecnologías de la Información del Inai, con el propósito de localizar información que puede contribuir a disminuir las brechas de desigualdad en materia de género.

"Sabemos que esto va a caminar; prueba de ello es que hoy las 179 Unidades de Transparencia del estado de Zacatecas están aquí, porque es una presentación, pero también se capacitará a quienes cargan la información de manera trimestral, para que conozcan cuántos formatos fueron modificados o sustituidos", sostuvo.

En su turno, el secretario de Gobierno del estado de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, recordó que el hartazgo de la gente hacia los poderes y hacia quienes conducían la política nacional estaba relacionado con la falta de apertura para mostrar lo que se hacía al interior de los gobiernos, lo que rompió el vínculo entre las autoridades y la sociedad.

"Hoy por hoy nuestra realidad es otra y tenemos que celebrar el esfuerzo que desde el INAI se realiza con acciones como el onceavo buscador de la Plataforma Nacional de Transparencia, que permitirá a los zacatecanos y a todo México avanzar hacia una visión transversal de política de género en todas las instituciones", planteó.