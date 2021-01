"Inai fue alcahuete y se hizo de la 'vista gorda' con la corrupción"

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra del Inai al señalar que el órgano fue alcahuete y se hizo de la "vista gorda" con la corrupción por lo que insistió en que habrá transparencia, pero usando menos presupuesto público.

"Hoy estamos viendo lo de unos de estos reclusorios, el de Papantla no está entregado, y 7 mil millones de pesos se llevaron por el reclusorio, pero a lo que voy es que está resguardada la información por 15 años, la vamos a desbloquear, pero ¿qué hizo el Instituto de la transparencia?, pues fue una especie de organismo que se hacían de la vista gorda".

El presidente López Obrador dijo que para garantizar la transparencia no significa tener un apartado para eso, porque esos aparatos los crearon para simular, son alcahuetes, paleros, entonces ya hay que acabar con la simulación.

"Lo vamos a dejar establecido por ley, pero no tenemos porque estar pagando por un organismo que simula, que sirve para esconder prácticas corruptas, no podemos estar destinando mil millones de pesos año y que los consejeros ganen 300 mil pesos mensuales y se den la gran vida... y nada más porque no les gusta a la banda de saqueadores que crearon esos organismos nos vamos a quedar callados, no, vamos a debatirlo".

El mandatario rechazó los aportes del Inai en materia de acceso a la información e investigaciones periodísticas que han documentado escándalos de corrupción.

"No yo no conozco nada, discúlpenme tenemos otros datos, nada nada, al contrario, ellos fueron los que ocultaron lo de Odebrecht, la tranza esa, ocultaron la lista de grandes beneficiadas con condonaciones de impuestos, ¿dónde está el aporte? ¿Qué asunto han resuelto?".

Dijo que los periodistas podrán seguir sacando información, pero sin que nos cuente tanto. "Si resolvemos que en vez de mil millones mejore el sistema y que haya una autentica transparencia, que todo el ciudadano que solicite información se le entregue en 72 horas y que en vez de mil millones, lo podamos resolver en 300, porque ya no habrá esos sueldos de 300 mil, asesores y toda una estructura administrativa costosísima, entonces ahorramos".