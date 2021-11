Inai instruye a Sedena hacer públicos los operativos migratorios

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe hacer públicos los datos de los operativos migratorios que ha implementado en el país de 2018 a la fecha, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

"Las autoridades deben de transparentar la información que se genera derivado de esas atribuciones, máxime cuando no podemos ser ajenos al número creciente y constante de personas migrantes que transitan por todo el territorio nacional en búsqueda de llegar a los Estados Unidos de América", advirtió el comisionado del Inai, Adrián Alcalá Méndez, al exponer el caso ante el Pleno.

Un particular solicitó a la Sedena saber el número desglosado de operativos contra la migración de 2018 a la fecha; indicando mes, año y migrantes rescatados; en cuántos de ellos participó el Instituto Nacional de Migración (INM) y cuántos efectivos de la Sedena están desplegados con el propósito de detener la migración.

Al respecto, la dependencia aseguró no haber hallado evidencia documental que atendiera la solicitud respecto a los tres primeros puntos, y en respuesta al último requerimiento, el Estado Mayor de la Defensa Nacional manifestó que en la frontera sur tiene desplegados aproximadamente seis mil 244 elementos para proporcionar seguridad periférica al personal del INM para el rescate de personas migrantes.

Ante esa respuesta, el solicitante optó por presentar un recurso de revisión ante el INAI.

En alegatos, la Sedena reiteró su respuesta y precisó que le corresponde a la Secretaría de Gobernación el despacho de lo relacionado con la política migratoria y movilidad humana, así como el monitoreo de las fronteras de todo el territorio nacional.

También apuntó que es facultad del INM llevar a cabo funciones de control migratorio y rescate de personas migrantes que son conducidas a estaciones migratorias, y que ambas instituciones llevan a cabo actividades para la contención de flujos migratorios irregulares, en las que la Sedena es apoyo del INM.

En el análisis del caso, a cargo de la ponencia del comisionado Adrián Alcalá Méndez, se advirtió que la Sedena fue omisa en turnar la solicitud a la oficina del general secretario, que se encarga de determinar la elaboración de planes que son necesarios para garantizar la defensa y la seguridad interior de la nación, y someterlos a consideración del titular del Poder Ejecutivo Federal.

Según el último informe del Gabinete de Seguridad Federal, la Sedena, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina tienen 30 puestos de revisión migratoria en el sur del país, así como 347 puntos de control migratorio y 8 buques y embarcaciones para el control marítimo.

Entre febrero y marzo de este año, en diversos operativos, se rescataron a 12 mil 905 personas migrantes en las rutas Golfo, Pacífico y Centro. Sin embargo, desde el 18 de junio de 2019, el Gobierno de México inició el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera Sur con Guatemala y con Belice; el 24 de marzo de 2021 la Administración Federal informó que entre enero y marzo de este año detuvo a 31 mil 492 personas migrantes con una estancia irregular.

Debido a lo anterior, el Pleno del Inai determinó que la Sedena modifique la respuesta que dio al solicitante y le instruyó efectuar una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos de la oficina del general secretario de esa institución para localizar y entregar la información que originalmente pidió la persona solicitante.

Para contrarrestar la discriminación, el racismo y la xenofobia contra los migrantes, la Secretaría de Gobernación (Segob) llevará a cabo las "Jornadas por la convivencia y la inclusión", el 16 y 17 de noviembre, en Palenque, Chiapas.

La dependencia federal señaló que las personas en contexto de movilidad han enfrentado históricamente prejuicios y estigmas, lo que ha generado la normalización de creencias falsas que intentan justificar que esta población reciba un trato desigual e injusto.

Puntualizó que la situación de vulnerabilidad de los migrantes se incrementa ante los discursos y actitudes de xenofobia que se registran en el país.

"Estas narrativas legitiman y reproducen prácticas discriminatorias de enormes repercusiones para estos grupos, así como para la vida social y democrática del país que, incluso, amenazan a quienes simpatizan y/o apoyan a las personas migrantes", subrayó la Segob.