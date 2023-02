Inai ordena a CNDH informar número de ataques a medios en 2022

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debe dar a conocer el número de ataques a medios informativos registrados en su base de datos, del 1 de enero al 6 de octubre de 2022, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Asimismo, la CNDH debe informar el cargo de las personas que integran la Dirección General del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, en específico, el número de cada persona visitadora adjunta.

"El ataque a medios informativos es una de las manifestaciones intimidatorias más graves, que no solo ha sido tristemente en muchísimos de los casos, una amenaza cumplida, una advertencia cobarde, pusilánime, que va con la intención de cegar y de ponerle una mordaza al medio de comunicación social que está cumpliendo con su deber", expuso el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas en la sesión del Pleno.

"Es importante aprovechar la oportunidad para manifestar solidaridad con todos los periodistas que han sido victimados, con sus familiares, con sus deudos, con sus cercanos y con todos los integrantes de la familia periodística de México", manifestó.

En respuesta a la solicitud de una persona, la CNDH se declaró incompetente para conocer el número de ataques a medios informativos y le sugirió dirigir su requerimiento a la Fiscalía General de la República (FGR).

Sobre quienes integran la Dirección General del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, proporcionó el número de personas, sus nombres y cargos.

Inconforme, la persona solicitante presentó un recurso de revisión ante el Inai por la incompetencia manifestada por la CNDH y porque no le precisó el número asignado a cada una de las personas visitadoras adjuntas que integran dicha Dirección General.

En el análisis del caso, a cargo de la ponencia del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, se advirtió que la Comisión sí es competente para conocer el número de ataques a medios y muestra de ello es que en su portal institucional publicó que, de 2005 a 2017, se tienen registrados 52 atentados a instalaciones de medios de información.

"La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es el ombudsman a nivel nacional, no puede dejar de atender una contabilidad lastimosa y triste de cuántos ataques se están llevando a cabo, porque un ataque aislado, así sea en el punto más desconocido o menos frecuentado de la geografía, es una amenaza a todo el país", apuntó el Comisionado.

Por otro lado, se constató que la información del personal de la Dirección General del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos es incompleta, pues si bien señala el nombre de las personas visitadoras, no indica el número que le corresponde a cada una.

Así, el Pleno del Inai determinó modificar la respuesta de la CNDH y le instruyó hacer una búsqueda de la información, con criterio amplio, en todas las unidades administrativas competentes, entre las que no podrá omitir a la Coordinación General de Administración y Finanzas y a la Quinta Visitaduría General, a fin de proporcionar a la persona solicitante el documento con el número de ataques a medios informativos registrados en su base de datos, del 1 de enero al 6 de octubre de 2022.

Asimismo, debe informar de manera completa los cargos de las personas que integran la Dirección General del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, específicamente el número de cada persona visitadora.