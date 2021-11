INAI ordena a Presidencia publicar participación de AMLO en foro energético

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Oficina de la Presidencia de la República debe hacer pública toda la información relativa a la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador en el foro internacional Majors Economies Forum on Energy and Climate, realizado el 17 de septiembre pasado, cuyo objetivo fue facilitar el diálogo de las principales economías desarrolladas y en desarrollo acerca del uso de energías limpias, y la reducción del efecto invernadero.



Lo anterior por instrucciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

"El derecho de acceso a la información como un derecho instrumental surge como herramienta para poder acercar a las personas información que se haya generado al interior de nuestras figuras de autoridad, máxime cuando se trata del titular del Poder Ejecutivo Federal representando a nuestro país frente a sus homólogos en un tema de la magnitud ya referida", explicó el comisionado Adrián Alcalá Méndez, encargado del caso.

La resolución se dio luego de que un particular solicitó a la Oficina de la Presidencia de la República la versión estenográfica y el video de la participación del Presidente de la República en el Majors Economies Forum on Energy and Climate Change, mismo que le fue negado.

En alegatos, el sujeto obligado manifestó haber hecho una nueva búsqueda exhaustiva y razonable en el sentido más amplio; sin embargo, no localizó la información requerida.

En el análisis del caso, el INAI recordó que todos los servidores públicos, sin excepción, por ley, deben documentar su actuar, facultades y atribuciones a fin de transparentar su labor, y que puedan también ser sujetos al escrutinio y la opinión pública. Por unanimidad, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la Oficina de la Presidencia de la República y le instruyó hacer una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas competentes, entre las que no podrá omitir a la Dirección General de Logística, a fin de localizar y entregar la versión estenográfica y video de la participación del Presidente de México en el Majors Economies Forum on Energy and Climate Chage.

De acuerdo con fuentes oficiales, en el foro convocado por Estados Unidos, se discutió la necesidad de aumentar la ambición climática y las medidas de implementación nacionales, así como los planes para aprovechar este foro, posterior a la reunión de Glasgow, como plataforma de lanzamiento para los esfuerzos colectivos a fin de ampliar la acción climática, precisando que los participantes serán invitados en enero próximo para discutir los objetivos de energía limpia en los sectores de energía, de transporte, de industria y de edificios.