INAI pide mostrar la modificación de estatutos del CIDE

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 16 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) instruyó a la dirección del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de realizar una búsqueda exhaustiva de los documentos que certifiquen que el Consejo Académico conoció y aprobó la modificación al Estatuto General del CIDE, discutido por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2022.

Esta resolución se dio después de que un ciudadano solicitara al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), vía transparencia, los documentos que certificaran lo dicho.

La información fue pedida después de que la dirección del CIDE, encabezada por José Antonio Romero Tellaeche, modificará los estatutos generales del Centro de Investigación sin consultar al Consejo Académico, de acuerdo con denuncias de estudiantes y profesores.

La instrucción la determinó Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI, y fue discutida en la Sesión Pública del Pleno del INAI del 15 de marzo. En su intervención, Del Río Venegas expuso el caso, y expresó que desde 2021, año en que Romero Tellaeche llegó a la dirección del CIDE, se han presentado una serie de irregularidades que deben aclararse.

"Ante la petición de una persona de conocer los documentos de certificación del Consejo Académico para la modificación del Estatuto del CIDE, el Conacyt informó que se realizó una búsqueda exhaustiva de documentos físicos y digitales, sin haber encontrado la solicitud solicitada", expresó la comisionada en la sesión del pleno.

"Del análisis realizado por mi Ponencia se advierte que el Conacyt no turnó la solicitud a la totalidad de unidades administrativas competentes, pues omitió hacerla de conocimiento de la Dirección General, con atribuciones para pronunciarse sobre la solicitud", agregó Del Río.

En la propuesta de resolución, la comisionada instruyó al Conacyt a "realizar una búsqueda exhaustiva, pero de a deveras, no cómo la que dice él, de los documentos que certifiquen que el consejo académico conoció y aprobó la modificación al Estatuto General del CIDE", y señaló que está búsqueda deberá hacerse en todas las unidades administrativas competentes.

Asimismo, la comisionada señaló que el Conacyt es un sujeto obligado a transparencia, y no puede omitir documentos de tal valor como el que se solicitó en la solicitud de información. "El Conacyt no puede estar exento de sus obligaciones correspondientes, debe realizar la correcta búsqueda de la información".

"Desde el año 2021 estudiantes y profesores del CIDE han denunciado diversas irregularidades; los cambios en los centros públicos es un tema de interés público", dijo.