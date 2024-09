Protesta de docentes del INBAL por irregularidades en pagos

Ante las irregularidades en los pagos a docentes de las escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), un grupo de estudiantes de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT), la Academia de la Danza Mexicana y la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, además de un contingente de maestros, protestaron en la lateral de Río Churubusco, en las inmediaciones de una de las casas de transición de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Después de que la semana pasada, las representaciones sindicales firmaron una minuta con el subdirector general de Administración del INBAL, Pedro Fuentes Burgos, y de que los docentes afectados recibieron un oficio en el que se establecía el 23 de septiembre como fecha límite para cubrir los pagos, los afectados decidieron iniciar la protesta.

La Escuela de Diseño, el Centro de Investigación Coreográfica (CICO), la Academia de la Danza, la Escuela Nacional de Danza, la ENAT y, de manera parcial, los centros de investigación de Teatro, Artes Plásticas y Danza se encuentran en paro.

José Guadalupe Rodríguez Ocampo, docente de base de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) en el Centro Nacional de las Artes (Cenart) explica que desde agosto se emitió un comunicado que no llegó ni al instituto ni a las escuelas; documento en el que se indicaba que no se iba a contratar personal de interinato, al cual, cada seis meses, se le renueva contrato. "A partir del 14 de septiembre resulta que al personal de interinato no le pagaron. Fue cuando nos dimos cuenta que se emitió este comunicado y nos prometieron que le iban a pagar al personal de interinato. Sin embargo, no han salido los pagos completos; en otros casos salieron sólo pagos parciales, tampoco tenemos seguridad de que esté firmado un contrato a partir de septiembre", explica.

En el caso de la escuela donde imparte clases Rodríguez Ocampo, hay 32 docentes, de los cuales, 14 casos ya recibieron su pago; en cuatro casos se trata de trabajadores a los que no se les ha pagado nada. Hay docentes que tienen dos plazas y sólo se les pagó una plaza pequeña; hay otros a los que no se les pagó nada, mientras que a otros sí, continúa: "La mayoría está a medio pago".

La docente de la Escuela Nacional de Danza Clásica, Sonia Oliva, a quien ya se le pagó, se unió a las manifestaciones por solidaridad con sus colegas (reconoce que los pagos se retrasaron más de diez días). "No hay un criterio para deliberar el pago", afirma y señala que uno de los mayores problemas es la incertidumbre respecto a los contratos, puesto que muchos maestros llevan 10 o 15 años trabajando bajo un modelo de interinato y nunca les había sucedido algo de este tipo.

En total son 700 docentes del INBAL afectados. Se les ha informado que en otros Centros de estudio también se le ha pagado a la mitad de los docentes, aproximadamente. Llama la atención que en el concepto del pago dice "docente extraordinaria", en lugar de la partida regular, que es "nómina quincena 17".

El boletín 1506 de la Dirección de Difusión y Relaciones Públicas del INBAL, enviado hoy, se señala que "la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia) del INBAL informa que se ha atendido a quienes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya ha autorizado su pago y que trabajan por interinato en escuelas. Este retraso involuntario obedeció a un trámite de autorización de recursos que se hizo necesario realizar ante una nueva circular de la SHCP. Lamentamos esta incidencia y en breve será cubierto el pago a las pocas personas que falta de recibir el mismo", se lee en el documento.

El paro de los maestros continúa y se tiene programado que este miércoles haya otras actividades de protesta en las escuelas del INBAL.