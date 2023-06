INBAL se deslinda de impago a vigilantes de museos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 28 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura se deslinda de la empresa de seguridad SEICSA, la que contrató para dar vigilancia a sus museos. La razón es la falta de pago a los vigilantes de sus recintos.

"Se informa que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) es totalmente ajeno a esta problemática laboral, toda vez que ha cubierto con puntualidad el pago por los servicios de seguridad a dicha empresa", informó el Instituto a través de un boletín de prensa.

Ante la situación, el INBAL también anunció que inició la rescisión de contrato con SEICSA.

Esta no es la primera vez que los vigilantes de la Red de Museos del INBAL no cuentan con el pago de su salario. En otoño de 2022, los vigilantes de SEICSA dejaron de recibir su pago durante un mes y se les advirtió que no podrían seguir pagando los siguientes meses. Ante la difícil situación, varios guardias dejaron su puesto, ocasionando que hubiera menos personal y causando el cierre de algunas salas de museos como ocurrió en el Tamayo.

Ante la actual crisis, el INBAL dice que los museos operan "con apoyo de personal de base, de mediación y equipos curatoriales, así como con la redistribución del personal de seguridad que está laborando".

El año pasado, SEICSA alegaba que el INBAL tenía una deuda con ellos, por eso habían recurrido a pagar a sus empleados con un fondo de emergencia, hasta que se agotó. El INBAL reconoció que se atrasó unos meses, pero en cuanto la noticia estalló, se apresuró y cubrió su deuda, informó. Sin embargo, el pago tardó en llegar a los guardias.

"Esa partida en particular ha sido una partida que ha sido considerada restringida por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entonces tardó ese tiempo el apoyo que nos dio la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Hacienda en asignar esos fondos. (En ese lapso) hicimos todos los trámites para hacer los fondos e hicimos reingeniería interna de nuestro presupuesto, para trasladarla a esa partida. Estuvimos haciendo reingeniería para poder hacer esas transferencias y eso es algo que está normado por la Secretaría de Hacienda. Bellas Artes no puede pasar recursos a libre propia entre partidas, hay unas reglas, hay unas normas y hay que respetarlas. Entonces todo ese trabajo se estuvo haciendo", dijo Lucina Jiménez, directora del INBAL en diciembre de 2022.