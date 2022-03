Incendio en Baja California Sur afecta a 40 viviendas

LA PAZ, BCS., marzo 5 (EL UNIVERSAL).- Autoridades en Baja California Sur informaron que en las primeras horas de este sábado lograron sofocar el incendio ocurrido en la localidad de Santiago, en Los Cabos, que de forma preliminar afectó a 40 viviendas y se extendió por al menos 50 hectáreas.

El gobernador de BCS, Víctor Castro Cosío, desde la delegación de Santiago, envió un mensaje a la población en donde subrayó el operativo conjunto con Fuerzas Armadas y autoridades locales para atender la emergencia y remarcó que no hubo víctimas ni personas lesionadas.

"Sí tuvimos daños materiales que se están cuantificando. Es uno de los incendios más complicados que hemos tenido en Santiago y en Baja California Sur, pero estamos coadyuvando todas las autoridades para apoyar a la población", expresó.

Refirió que esta mañana se encuentran en despliegue elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), así como de los cuerpos de Bomberos, Seguridad Pública y grupos voluntarios.

Castro Cosió indicó que están vigilantes de que las condiciones del clima, por el viento en esta región serrana, no vayan a ocasionar que se reavive el incendio, y pidió a la población mantener precauciones.

Manifestó que se iniciaron los trabajos de evaluación de daños para brindar el apoyo que requiera la ciudadanía que resultó con pérdidas totales o parciales de sus viviendas.

La localidad de Santiago se encuentra a 135 kilómetros al sur de La Paz, y pertenece a la región del municipio de Los Cabos. Es una pequeña localidad en las faldas de la Reserva de la Biósfera Sierra de la Laguna, de apenas 644 personas, según el censo del INEGI 2020.

La región es atractiva para el turismo rural y ecológico, pues cuenta con un oasis, y en sus alrededores paisajes emblemáticos de la zona que contrastan con la región mayormente desértica de Baja California Sur. Allí se ubican también rancherías y sembradíos de mango, y otros productos orgánicos.

En este pequeño poblado tiene su rancho el ex gobernador de BCS y Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota Montaño, quien anoche se encontraba en la zona en el operativo de atención a la emergencia.