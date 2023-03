Incendio en Juárez, por ausencia de política migratoria, asegura ex embajador Sarukhan

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 28 (EL UNIVERSAL).- El exembajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhan, afirmó que el incendio que dejó al menos 40 muertos en una estación migratoria en Ciudad Juárez pone de manifiesto la vergonzosa, incongruente y escandalosa ausencia de un paradigma integral de política migratoria mexicana.

A través de su cuenta de Twitter, el ex diplomático mexicano señaló que aunque hay quienes afirman que la política sí existe, lo ocurrido la noche del lunes en Chihuahua, vuelve a poner de manifiesto que no es así.

Agregó que si esto hubiera ocurrido con migrantes mexicanos en un albergue de Estados Unidos, desde el atril presidencial en Palacio Nacional hasta el último rincón de la opinión pública se estaría airadamente reclamando y pidiendo rendición de cuentas.

La mañana de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el incendio fue ocasionado por una protesta que los propios migrantes en esa estación provocaron cuando se enteraron que serían deportados y "no imaginaron de que esto iba causar esta terrible desgracia".

En tanto, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, defendió ante el Congreso de su país su gestión migratoria en medio de críticas a las medidas restrictivas impuestas por su gobierno en la frontera con México.

Este día un grupo de migrantes venezolanos y de otras nacionalidades se concentró a las afueras del Instituto Nacional de Migrantes (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde muchos gritaron: "estamos cansados de que nos estén robando, estamos cansados de estar pasando hambre. Somos seres humanos no queremos que nos traten como perros".