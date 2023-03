Incertidumbre en Matamoros tras asesinato de estadounidenses

A-AA+

MATAMOROS, Tamps., marzo 7 (EL UNIVERSAL).- A cinco días del asesinato de dos de los cuatro estadounidenses, así como el rescate y entrega de dos americanos con vida, uno de ellos con un disparo en la pierna izquierda, este martes en el Puente Internacional número 2 de Matamoros a las autoridades de EU, el ambiente de la ciudad es de incertidumbre y decenas de elementos federales y locales transitan por el municipio.

Un vendedor de una tlapalería comenta que la mayoría se cuestiona qué va a pasar más adelante, si habrá una reacción de la autoridad en contra de la delincuencia para que Matamoros sea una ciudad tranquila.

El trabajador señala a EL UNIVERSAL que la situación está más aplacada con la presencia de decenas de elementos tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y estatales que vigilan la ciudad.

Refieren que en el transcurso de la mañana de este martes se registraron varios operativos para los traslados de los extranjeros con vida y los dos cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Forense de Matamoros.

Hay halcones en todas partes, dice taxista

Un taxista que omite dar su nombre porque dice qué hay halcones en todas partes, hasta en las tiendas de conveniencia Oxxo, expresa que se vivieron momentos de tensión el 3 de marzo por enfrentamientos con civiles armados.

"La gente siguió con sus actividades y hasta la fecha, niños en el parque... nos acostumbramos y la verdad ya tenía mucho que no ocurría algo así en Matamoros, ya lo tomamos normal. Hace dos o tres semanas se registró una persecución, pero no pasó a mayores, ni heridos", refiere.

El taxista detalla que las clases sólo se suspendieron el 3 de marzo, pero actualmente todo opera como siempre, los establecimientos generalmente cierran hasta las 19:00 horas.

"Este incidente llamó la atención porque eran personas norteamericanas, el domingo se realizaron festividades con motivo del día de la familia, la gente salió a convivir", indicó.

El conductor indicó que, en la entrega con vida de dos víctimas americanas, había un convoy conformado por 30 vehículos, Sedena, Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y personal del consulado de Estados Unidos.

Mujer pierde la vida por una bala perdida

En cuanto a la víctima colateral, expresó que se trató de una mujer que falleció al descender de una micro en la colonia Modelo, "fue una bala perdida... ocurrió durante la persecución".

En tanto, Julio Almanza Armas, presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio en Tamaulipas (Fecanaco) refiere que la gente no los ve como un destino confiable porque tenemos alertas.

"La gente no viene, el fin de semana la afluencia bajó un 50%... con este caso volvemos a ser noticia mundial de forma negativa. Esto va en contra del desarrollo... queremos saber cómo vamos a reconstruir el tejido social y empresarial

"Matamoros está muy lastimado, tenemos una situación a través de la presidencia municipal, en dónde se han vinculado las extorsiones con el uso de suelo", expuso.