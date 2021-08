Incluirán a sector de seguridad privada en estrategia nacional

Para evitar que México siga entre los 12 países a nivel mundial en donde más ataques cibernéticos se cometen, la Guardia Nacional y la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) acordaron incluir al sector de la seguridad privada en la estrategia nacional de ciberseguridad.

Durante una reunión virtual de trabajo, el comandante de la GN, Luis Rodríguez Bucio y el presidente de la AMESP, Salvador López Contreras, establecieron mecanismos para colaborar en la prevención y atención de los delitos cibernéticos.

Según un comunicado emitido por la AMESP, Rodríguez Bucio reconoció que en materia de ciberseguridad ha faltado comunicación entre todos los sectores involucrados y destacó que en la corporación a su cargo existe la Dirección Científica, que se encarga de atender todo lo que tiene que ver con ciberseguridad.

Es un área que apoya a las instancias de gobierno y que podría apoyar a las empresas del sector privado, indicó el comandante.

En representación de la Comisión de Ciberseguridad de la AMESP y experto en el tema, Alberto Friedman destacó que, de acuerdo con el último análisis de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, México ocupa el lugar 52 de 182 países en lo que respecta a niveles de ciberseguridad.

"Estamos muy por debajo de nuestros principales socios regionales que son Estados Unidos, en el primer lugar y Canadá en el octavo. Nos encontramos también debajo de Brasil. Somos el séptimo y doceavo país más atacado del mundo por lo que tenemos que buscar la coordinación global".

Es por eso, precisó que la AMESP, que agrupa a las empresas más grandes e importantes nacionales e internacionales y que en su mayoría, asesoran, dan servicios y actúan en este rubro en el país, buscan el apoyo de la Guardia Nacional, para generar sinergias y ser un organismo consultivo de esta, así como una interacción real entre empresas y los organismos públicos.

Resaltó que la ciberseguridad no tiene fronteras, ni límites y está disgregada en todo el planeta. Por lo tanto, requiere de un trabajo altamente coordinado.

Informó que en otros países se ha buscado esta coordinación, pero en México no por lo que las 126 empresas que integran la AMESP buscan con la Guardia Nacional: "intercambiar datos, coordinarse y poder tener un esquema global en donde podamos tener conocimiento. Podemos ser preventivos y proactivos. Hay que hacer un intercambio de información. Hay que generar algunas estadísticas a nivel país y prevenir".

Agregó que se ha pensado en crear un organismo rector, que la Guardia Nacional lo podría ser, para coordinar la lucha en materia de ciberseguridad.

Resaltó que 8 de cada 10 ataques pueden prevenirse, pero desgraciadamente la mayoría de la gente no está capacitada para ello y propuso que si unen esfuerzos la AMESP y la Guardia Nacional se pueden enfrentar con éxito ambos.

"Los que no podemos enfrentar son los que utilizan la alta tecnología. Eso tiene que ver con otros temas y casos, pero en la mayoría en México, son de tipo fraudulentos, es decir, lo que buscan es atacar los dispositivos cibernéticos de las personas, comercios o empresas, para cometer algún fraude.

En su turno, otro asociado de la AMESP, también experto en la materia, Luis Miguel Dena, CEO de CyberBlack, manifestó que las empresas de seguridad privada en México pueden colaborar ampliamente con la Guardia Nacional, en la tarea de prevenir y combatir este tipo de ilícitos.

Finalmente, el presidente de la AMESP, el capitán Salvador López Contreras, propuso formar un equipo de trabajo y tener reuniones periódicas para hacer este esfuerzo de prevenir, reactivo y capacitación en la materia de ciberseguridad, lo que el general Luis Rodríguez Bucio, aceptó de inmediato.

El titular de la Dirección Científica de la Guardia Nacional, el Comisario Oliver González Barrales ofreció a los integrantes de la AMESP más comunicación al respecto e informó que en materia de ciberseguridad existen dos tipos de problemas: los ataques directamente a la tecnología y los que utilizan la tecnología para realizar ataques.