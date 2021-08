"Incongruente y criminal, decisión de AMLO de regreso a clases", dice PAN en el Senado

La bancada del PAN en el Senado de la República calificó de incongruente y criminal la decisión presidencial del regreso presencial a clases de casi 30 millones de niños, adolescentes y jóvenes en medio de la tercera ola de la pandemia del Covid-19 y cuando se carece no sólo de vacunas para este sector, sino de un plan que evite contagios y fallecimientos.

Erandi Bermúdez, senador del PAN, indicó que hay una total incongruencia de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador porque "para unas cosas si le quiere hacer caso al pueblo bueno y sabio, y para otras no".

"A todas luces el presidente está gobernando con la tablita electoral que es lo que más le importa", dijo en rueda de prensa virtual donde recordó lo que calificó de 'la estrategia criminal' la realizada por este gobierno federal en materia de salud durante la pandemia, lo que ya fue enunciado y puesto en evidencia dentro del país y por parte de organismos internacionales.

Destacó como ejemplo de esta política el promocionar eventos masivos en el Zócalo de la Ciudad de México con motivo de los 500 años de la Caída de Tenochtitlán.

"Desde el Senado de la República hemos citado a comparecer en múltiples ocasiones al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell y al secretario, Jorge Alcocer, pero la bancada de Morena ha evitado a toda costa su comparecencia" a pesar de que ya se rebasaron todos los escenarios catastróficos pronosticados por el propio gobierno federal.

En otros temas se refirió a la aprobación en comisiones del Senado del dictamen de la Ley de Revocación de Mandato, cuando hace unos días el coordinador de Morena, Ricardo Monreal había señalado que no había extraordinario porque no había condiciones, "pero basto con que el presidente les tronara los dedos para aprobarlo. Es lamentable el calificativo de -legisladores tapete- pero se lo han ganado".

Asimismo, se refirió a la decisión del presidente López Obrador de que los beneficios de la presa el Zapotillo no sean para la ciudad de León, Guanajuato, lo cual calificó como "un tema de venganza" aunque todos los días el Ejecutivo federal diga que lo suyo no es la venganza.

"Es una decisión política del presidente el no dotar agua a León con presa El Zapotillo. El presidente asegura que ha consultado a las personas de las poblaciones aledañas a la obra, pero aplica esto a su conveniencia. En el Tren Maya y Dos Bocas, donde se afecta a la población, no consulta. Tuvo todas las soluciones como candidato y hoy tiene todos los pretextos como presidente".

Bermúdez, dijo que son los guanajuatenses y no el gobernador de ese estado, "quienes debemos rebelarse a estas decisiones. El presidente quiere que toda la gente dependa de él. Es una venganza y revancha política del presidente", concluyó.