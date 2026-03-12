Indaga fiscalía presunta amenaza contra Karol

Cuernavaca, Mor.- El fiscal General de Morelos, Fernando Blumenkron, informó que entre las líneas de investigación sobre la desaparición y posterior feminicidio de Karol Toledo, estudiante de la UAEM, se encuentra una amenaza en su contra colgada en redes sociales.

Karol desapareció el lunes 2 de marzo y fue localizada sin vida tres días después a orillas de la Laguna de Coatetelco.

Sobre las investigaciones que motivaron el crimen violento de Kimberly, también estudiante de la UAEM, sacada del campus universitario y ultimada en un campo adyacente a la universidad morelense, el fiscal afirmó que no puede revelar más datos por mandato del juez que procesa al presunto responsable por los delitos de desaparición forzada de personas y feminicidio. En paralelo, estudiantes universitarios retomaron sus acciones de protesta para exigir justicia para sus compañeras Kimberly y Karol, además de pedir garantías para exponer su pliego petitorio ante autoridades universitarias y de gobierno.

A la marcha, anunciada como macromarcha, asistieron unos 100 alumnos, junto con padres de familia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por otra parte, Miranda Sherlin Sánchez Escobar, estudiante del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS), en Coatetelco, fue localizada con vida este miércoles por elementos de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas.