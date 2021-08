Indagan a policías de CDMX por supuesto robo millonario a empresario

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga a agentes de la misma dependencia por una denuncia de robo de un millón 700 mil pesos en efectivo a un empresario de origen chino, durante un cateo realizado en el número 26 de la calle Jesús María, en la colonia Centro, a unas calles de Palacio Nacional.

Según los afectados, los ladrones pertenecen a una corporación policíaca aunque desconocen cuál es. Y es que pasadas las 10:00 de la noche de ese día, al menos 12 hombres, vestidos de negro, con capuchas que ocultaban sus caras y que portaban armas largas, rompieron la puerta que separa los comercios de varios departamentos y catearon una de las viviendas en busca de droga.

Después de colocar sellos para asegurar el domicilio, pasaron a otro departamento habitado por empleados de la tienda de maletas y bolsas "Yack 2", todos de nacionalidad china; los amagaron y les ordenaron que abrieran la puerta.

Los tres empleados, que duermen en la parte alta de la tienda en la noche y trabajan en ella durante el día, desconocían qué buscaban los encapuchados, pero asustados los dejaron entrar.

Al revisar el departamento apenas amueblado, hallaron una caja fuerte y exigieron a Yang, el encargado de la tienda sin dejar de apuntarle con un arma larga, que la abriera. En el interior, el empleado guardaba las ventas de varios días: más de millón y setecientos mil pesos en efectivo.

Al ver el dinero y que las víctimas apenas hablaban español, el encapuchado salió de la vivienda pero unos minutos después regresó.

"Pensamos que después de ver el dinero fue a hablar con alguien, suponemos que con quien venía al frente del operativo", mencionó uno de los denunciantes.

Al volver el encapuchado, vestido con traje gris, preguntó si había cámaras en las vivienda. El empleado respondió que no y de inmediato le ordenaron tirarse al piso apuntando de nueva cuenta armas contra él y se apresuraron a tomar el dinero para luego desconectar el módem del servicio de internet y quitarle su celular al empleado.

Luego salieron del sitio y se perdieron por las calles del centro. Yang, asistido por un abogado que representa a la comunidad de empresarios chinos en México, y un traductor, presentó denuncia por el robo millonario en la agencia 2 del Ministerio Público correspondiente a la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc bajo el número CI-FICUH/CUH-2/UI-3S/D/03920/07-2001.

--Empleados sospechan de policías

Los afectados por el robo sostienen que los ladrones son Policías —aunque desconocen la corporación a la que pertenecen— y que entraron al departamento sin autorización judicial y se llevaron el dinero de la caja fuerte.

Aseguran que existía una orden emitida por un juez les permitía catear el departamento contiguo al de los trabajadores chinos, corresponde a la carpeta de investigación CI FIEC/CI/VI-4S/D470/07-2021, y les autorizaba a buscar drogas, básculas y armas, como parte de una investigación, pero nada mencionaba sobre ingresar a otra vivienda.

El contraste de la actuación policial es evidente. En el domicilio señalado por la orden dejaron sellos relativos a la investigación, sin embargo en el departamento de los empleados de la tienda, propiedad de un empresario que vive en China, no dejaron rastro.

Si bien los afectados no tienen registro de la entrada del comando, comentaron que en los alrededores hay al menos tres cámaras del gobierno de la ciudad que debieron registrar el paso del convoy en que llegaron los encapuchados.

--Cámaras cercanas a los hechos

En la calle de Jesús María, que tiene circulación sur a norte, a unos pasos de la tienda, están la cámara y el botón de emergencia 10225; unos metros más allá en dirección, en la esquina con Corregidora y prácticamente a espaldas de Palacio Nacional, está la 2434; mientras a dos cuadras de ésta, en la esquina con Venustiano Carranza, está la 2448.

En dirección contraria, en la esquina de República de Guatemala y Jesús María hay otra cámara del C5, de modo que en los archivos de ese organismo deben existir registro del operativo, así como de la cantidad de vehículos y personas que participaron en él.

Esta casa editorial consultó a la Fiscalía de Justicia capitalina para saber si el área de Asuntos Internos inició alguna averiguación, pero la dependencia no respondió.

Los representantes de la comunidad empresarial china resaltan que la inseguridad puede afectar las inversiones que vienen del extranjero, pero un caso como este es más grave porque presuntamente involucra a encargados de prevenir y resolver los crímenes.