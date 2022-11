Indagan como feminicidio muerte de turista estadounidense

A-AA+

LA PAZ, BCS., noviembre 18 (EL UNIVERSAL).- La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur confirmó que investiga como feminicidio el crimen cometido contra Shanquella Robinson, la turista estadounidense que fue hallada muerta en una villa, en una zona residencial turística en Los Cabos.

La PGJE confirmó a EL UNIVERSAL que la necropsia de ley arrojó "fractura de la parte posterior del cuello" y se investiga como feminicidio.

La institución comunicó que la carpeta de investigación "está muy avanzada" para proceder penalmente contra los probables responsables; sin embargo, no se emitieron más detalles, por el sigilo que requiere la investigación.

Según la información que se conoce del caso por medio de familiares que lo revelaron a medios estadounidenses, Shanquella Robinson, de 25 años de edad, llegó el pasado 28 de octubre a Cabo San Lucas, con siete amigos para celebrar su cumpleaños.

A partir de entonces se generaron versiones contradictorias sobre lo ocurrido, pues los amigos habrían informado incluso que falleció por una congestión alcohólica; no obstante, la necropsia reveló que fue un golpe en el cuello.

De este caso, autoridades no habían reportado ninguna información; sino hasta que la noticia comenzó a ventilarse en medios extranjeros.

La situación ha generado controversia aún más luego de que se difundió un video donde se advierte que una mujer está siendo brutalmente golpeada en una habitación, y usuarios refieren que es el momento de la agresión de la que habría sido víctima la joven estadounidense y que falleció a causa de esos golpes.