Indagan filtraciones que impiden detención de asesinos de periodista

CULIACÁN, Sin., diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- De forma inexplicable no se ha logrado detener a los presuntos responsables del asesinato del fundador de la página de noticias "Fuentes Fidedignas" y columnista, Luis Enrique Ramírez Ramos, por lo que la Fiscalía General del Estado abrió una investigación interna para determinar si hay filtraciones de información.

Sara Bruna Quiñonez Estrada, titular del Órgano Autónomo de Justicia señaló que, en este caso, se ha tenido varias oportunidades de aprender a los presuntos homicidas del periodista, pero por diversas causas esto no se ha logrado, lo que a generado que se den conjeturas de posibles "pitazos".

Las deducciones lógicas es que se tiene filtraciones, sin tener elementos de prueba para hacer señalamientos concretos contra determinadas personas, por lo que se abrió una investigación interna dentro de la Fiscalía general del estado porque se trata de una situación muy seria, expuso la titular de la dependencia autónoma.

---Omite hablar sobre amparo a la única detenida

Sobre el amparo otorgado por un Juez de Distrito, a Brisa Carolina "N", única persona que había sido detenida por el delito de encubrimiento, con el que se deja sin efecto que sea juzgada por este delito, Sara Bruna, indicó que no se puede pronunciar al respecto, ya que es competencia del Juez de Control y Enjuiciamiento.

El lunes pasado, en su tradicional conferencia semanal, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya reveló que no se ha podido capturar a los presuntos asesinos de Luis Enrique, en virtud que hay muchos malos funcionarios que les dan "pitazos".

Precisó que se van a detener a los autores materiales e intelectuales de este crimen del periodista, registrado la madrugada del pasado día 5 de mayo de este año, cuando se descubrió el cuerpo de la víctima, en un camino de terracería, luego de haber sido privado de su libertad.

De acuerdo a la causa penal 00518/ 2022, el pasado 5 de mayo, en un camino de terracería que conduce a una colonia popular en la capital del estado, el cuerpo del periodista, Ramírez Ramos, fue localizado envuelto en plásticos y se determinó que la causa de su muerte fue un severo golpe en la cabeza.