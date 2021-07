Indagan supuestas vacunas falsas en farmacia de Chihuahua

En atención a una denuncia ciudadana, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), detectó un establecimiento en Ciudad Juárez donde presuntamente se estaban aplicando vacunas contra Covid-19, por lo que se aseguraron jeringas y recipientes que serán analizados.

La dependencia informó que se dio aviso a las autoridades ministeriales y a la Guardia Nacional, sin embargo, hasta el momento se desconoce si el contenido de los frascos asegurados corresponde o no al biológico contra Covid-19.

--Vacuna contra Covid no está a la venta: Cofepris

La Cofepris recomendó a la población evitar ser víctima de estafa ante cualquier supuesta vacuna contra Covid-19 que esté a la venta, ya sea a través de páginas de internet, redes sociales, farmacias, hospitales y otros puntos.

Recordó que la vacuna contra Covid-19 es gratuita y universal y hasta el momento, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), no ha expedido licencia a ningún particular para su venta, importación y aplicación.

La cadena de frío, almacenamiento, manejo, distribución y aplicación de la vacuna es muy específico, de acuerdo a las indicaciones que marca el laboratorio fabricante, características que tienen que respetarse de manera muy estricta para evitar la contaminación, inactivación y afectación a las personas que reciben el biológico.