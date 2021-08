Indagar quejas no le toca al INE, dice Morena sobre consulta

El representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que al órgano electoral no le corresponde hacer investigación por supuesta propaganda prohibida sobre consulta popular.

De acuerdo con los requerimientos dados a conocer por el propio INE, indicó, las quejas presentadas sobre tal propaganda, no corresponden.

"El INE no tiene facultades para establecer procedimientos en materia de propaganda relacionada con las consultas populares salvo aquella que se presente en radio y televisión, misma que no está denunciada en ninguna de las quejas presentadas y que son motivo de los actos ilegales", mencionó.

En el INE se han presentado diversas quejas en relación a contratación y promoción ilegal de propaganda, atribuida a Morena, que tuvo que ver con la consulta popular.

Gutiérrez Luna mencionó que los requerimientos que ha comenzado a hacer la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE, no tienen fundamento.

El representante del INE subrayó que la Constitución sólo concede al Instituto la facultad de organización, desarrollo, difusión, cómputo y declaración de resultados, en las consultas populares.

"El INE debería acotarse a lo que le mandata la Constitución, que es, esencialmente, organizar la consulta", declaró.

El también diputado federal advirtió que presentará una denuncia ante el Órgano Interno de Control del propio INE para deslindar responsabilidades administrativas y adicionalmente para que se dé vista al Ministerio Público por la presunta comisión de algún delito.

"El INE está violando la Constitución. No es admisible el argumento de que sus atribuciones en materia de consulta sean generales, en el sentido de que se le haya extendido una carta general de competencias, mucho menos tratándose de procedimientos sancionadores. Los requerimientos que hizo el INE son por completo ilegales", puntualizó.