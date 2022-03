Indagará equipo especial de SSPC

Ciudad de México.- El gobierno federal envió un equipo especial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a Michoacán, el cual se sumará a las investigaciones sobre lo sucedido el fin de semana en la localidad de San José de Gracia.

En un comunicado, la SSPC informó que la tarde de ayer, por instrucciones de la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, se llevó a cabo una mesa de trabajo en las instalaciones de dicha institución, en la que participó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar las investigaciones que realiza la Fiscalía de Michoacán, sobre una supuesta ejecución de 17 personas en San José de Gracia, porque hasta ahora solo hay evidencias de un enfrentamiento, pero no los cuerpos.

"El reporte que nos enviaron la fiscalía y el gobierno de Michoacán es que no han encontrado cuerpos. Sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay casquillos, creo unos restos, pero no los cuerpos".

Cuestionado por un periodista, no descartó que el video pudiera tratarse de una "manipulación".

"Quién sabe, pero me llama la atención. Ojalá y no sea cierto. No sea como lo están difundiendo", dijo el mandatario, quien señaló a varios medios de comunicación por divulgar el caso.

Mientras tanto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, confirmó que hasta ahora no se han localizado cuerpos, tras el presunto fusilamiento masivo ocurrido ayer en un velorio.

"La fiscalía lo que nos dice es que al momento de que ellos llegan en la tarde-noche, no hay cuerpos (...) pero tenemos los videos que se están corroborando por parte de las fiscalías", dijo.

Agregó también que se investiga por qué la llamada de alerta tardó en llegar más de tres horas.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que se reforzó la presencia de las fuerzas de seguridad en municipios colindantes.

El ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires, Jalisco, pidió a sus habitantes resguardarse en sus hogares y evitar salir del municipio tras la masacre de 17 personas ocurrida durante un funeral en la comunidad vecina de San José de Gracia.