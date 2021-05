"Indicadores sugieren que pronto estaremos en verde en la CDMX", dice López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, recomendó continuar con el uso de cubrebocas como una medida de prevención de contagios de Covid-19 y agregó que sólo cuando exista una reducción sostenida de la epidemia y mayor número de mexicanos vacunados, se podría reconsiderar esta recomendación.

"Recomendamos seguir usándolo, en la medida en que más personas lo usemos, sobre todo en espacios públicos cerrados es donde lograremos su mayor rendimiento. Seguimos recomendando el uso de cubrebocas, cuando tengamos reducción sostenida de epidemia y mayor proporción de personas vacunadas posiblemente reconsideremos esta recomendación", dijo.

En la conferencia mañanera de este martes del presidente Andrés Manuel López Obrador, López-Gatell señaló que la mascarilla es un instrumento de prevención para evitar la salida de partículas líquidas de una persona que tiene el virus; sin embargo, es menos útil como mecanismo de barrera.

"Como hemos dicho desde abril de 2020, el cubrebocas es un instrumento de prevención muy útil para evitar salida de partículas líquidas, pero es menos útil como mecanismo de barrera, solo el cubrebocas N95 realmente son de sellado absoluto, los que usamos en la vida pública no tienen esa característica".

El subsecretario señaló que se prevé que las personas que ya padecieron coronavirus, así como aquellas que ya recibieron el esquema completo de vacunación tengan menos capacidad contagiante, sin embargo, aún no existe evidencia científica de que la vacuna tenga un efecto importante en evitar la capacidad de contagiar.

"Hemos visto que la vacuna es muy efectiva para reducir al máximo la probabilidad de tener enfermedad, pero no para transmitir, a pesar de que no haya síntomas y los virus podrían ser transmisores, por ello recomendamos el uso de cubrebocas".

En cuanto a si la Ciudad de México está cerca de llegar a semáforo verde, pidió no adelantarse y mencionó que la trayectoria de reducción sugiere que será pronto.

"Sobre los semáforos, los observamos cada semana; se hace evaluación formal con indicadores y cada 15 días se actualiza. Sí vemos una trayectoria positiva en CDMX de reducción de indicadores, lo que sugiere que pronto estaremos en verde, pero no adelantemos vísperas, la trayectoria sugiere que será pronto", declaró el subsecretario de Salud.