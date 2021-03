Indignante postular a Salgado Macedonio a la gubernatura: PRD

Luego de que se diera a conocer que Felix Salgado Macedonio será candidato de Morena por la gubernatura de Guerrero, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, calificó esta decisión de cobarde e indignante y dejó en claro que no se impondrá complicidad machista en Guerrero.

"Es cobarde e indignante toda la simulación que el partido de López Obrador ha hecho para mantener en la candidatura a un violador. Como la única fuerza política de izquierda en el país les decimos: no impondrán su complicidad machista en la gubernatura de Guerrero", dijo Zambrano Grijalva.

Mediante un comunicado, el líder del Sol Azteca, también mencionó que Salgado Macedonio fue el mejor calificado en cuanto a la percepción de respeto hacia las mujeres algo que calificó de cínico, "una muestra del cinismo con el que Morena se burla del clima de violencia de género que atenta contra la integridad de las mexicanas cada día".

También, Zambrano Grijalva recordó que el presidente de la República se ha posicionado de manera partidista, antidemocrática y machista en este caso al defender al violador que pretende gobernar Guerrero.

"Para empezar, López Obrador no tendría que apoyar a ningún candidato porque su obligación como presidente de la República es ser imparcial y velar por la democracia. El hecho de que salga a defender de manera tan insistente y criminal a Salgado Macedonio solo demuestra que le debe favores políticos que le importan más que el bienestar de las mexicanas y sobre todo las guerrerenses", sostuvo el líder izquierdista.

Par finalizar, dijo que está convencido de que en Guerrero ni ninguna otra entidad quedará en las manos de un abusador sexual en las próximas elecciones, en este sentido, resaltó que su partido reafirma su compromiso con la lucha de las mujeres y se une a las demandas feministas que exigen un alto a la violencia de género ejercida desde círculos de poder y complicidad patriarcal como el protagonizado al interior de Morena.