INE advierte que el voto por internet requiere máxima seguridad y auditorías
El consejero Martín Faz señaló que cualquier sistema deberá garantizar seguridad, secrecía y posibilidad de auditorías antes de aplicarse a gran escala
La implementación del voto por internet en México requiere de condiciones de seguridad digital, posibilidad de auditorías, así como garantizar la secrecía del voto en esta modalidad, señalaron consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) y expertos.
Durante la mesa de análisis Implementación de Voto por Internet en México, el consejero Martín Faz sostuvo que hay tres puntos fundamentales para esta discusión: seguridad, secrecía y auditabilidad, ya que si falta alguno de estos no es posible alcanzar el resultado deseado.
"El estándar de exigencia debe ser mayor al del voto tradicional. Cualquier sistema tendría que resistir el escrutinio público, auditorías independientes y pruebas de esfuerzo rigurosas antes de pensar en un despliegue operativo a cualquier escala", puntualizó.
Señaló que el camino debe ser gradual, por ejemplo, empezar con pilotos delimitados como en voto anticipado, orientados a sectores que enfrentan dificultades para ejercer su derecho. Además, enfatizó en la importancia de la brecha digital, pues no se tiene el mismo acceso en todo el país y por tanto, no podría ser obligatorio de forma inmediata.
