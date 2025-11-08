logo pulso
Nacional

INE advierte que el voto por internet requiere máxima seguridad y auditorías

El consejero Martín Faz señaló que cualquier sistema deberá garantizar seguridad, secrecía y posibilidad de auditorías antes de aplicarse a gran escala

Por El Universal

Noviembre 08, 2025 10:32 a.m.
A
INE advierte que el voto por internet requiere máxima seguridad y auditorías

La implementación del voto por internet en México requiere de condiciones de seguridad digital, posibilidad de auditorías, así como garantizar la secrecía del voto en esta modalidad, señalaron consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) y expertos.

Durante la mesa de análisis Implementación de Voto por Internet en México, el consejero Martín Faz sostuvo que hay tres puntos fundamentales para esta discusión: seguridad, secrecía y auditabilidad, ya que si falta alguno de estos no es posible alcanzar el resultado deseado.

"El estándar de exigencia debe ser mayor al del voto tradicional. Cualquier sistema tendría que resistir el escrutinio público, auditorías independientes y pruebas de esfuerzo rigurosas antes de pensar en un despliegue operativo a cualquier escala", puntualizó.

Señaló que el camino debe ser gradual, por ejemplo, empezar con pilotos delimitados como en voto anticipado, orientados a sectores que enfrentan dificultades para ejercer su derecho. Además, enfatizó en la importancia de la brecha digital, pues no se tiene el mismo acceso en todo el país y por tanto, no podría ser obligatorio de forma inmediata.

Diputados discutirán reforma para adelantar la revocación de mandato a 2027
Diputados discutirán reforma para adelantar la revocación de mandato a 2027

Diputados discutirán reforma para adelantar la revocación de mandato a 2027

SLP

El Universal

La propuesta busca empatar la consulta con las elecciones intermedias

Salud reporta 99% de avance en compra consolidada de medicamentos
Salud reporta 99% de avance en compra consolidada de medicamentos

Salud reporta 99% de avance en compra consolidada de medicamentos

SLP

El Universal

David Kershenobich informó que se han adquirido más de 4 mil millones de piezas por 297 mil millones de pesos

Ejército desmantela tres campamentos criminales en la sierra de Badiraguato
Ejército desmantela tres campamentos criminales en la sierra de Badiraguato

Ejército desmantela tres campamentos criminales en la sierra de Badiraguato

SLP

El Universal

En los sitios se aseguraron 20 uniformes tipo militar, seis drones y un artefacto explosivo artesanal; no hubo detenidos