Eleazar Gómez traiciona a Jawy en la cuarta noche de La Granja VIP

La noche del pasado viernes 7 de noviembre se llevó a cabo la cuarta noche de "Traición" en La Granja VIP. El reality show, que este 12 de noviembre cumple un mes desde su inicio, se ha posicionado como uno de los programas de entretenimiento más populares del año.

Luego de que la noche de Asamblea dejara una placa con 5 nominados por primera vez en la temporada, el polémico actor, Eleazar Gómez, ganó el duelo de nominados, asegurando su pase a la siguiente semana y obteniendo el derecho a salvar y traicionar a alguno de los otros 4 participantes.

Entre algunas circunstancias inesperadas, como la crisis de Lola Cortés, por la cual anunció el conductor, Adal Ramones, que ya estaba siendo atendida por especialistas; Eleazar decidió salvar a Manola Díez, dándole un pase directo a la semana 5, y traicionar a Jawy. Por lo que los granjeros que correrán el riesgo de ser eliminados mañana, domingo 9 de noviembre, son: Lola Cortés, Jawy, Alfredo Adame y Alberto del Río "El Patrón".

Los mejores memes que dejó la cuarta noche de Traición en La Granja VIP

Como ya es costumbre, la noche de Traición dejó una ola de reacciones y memes en redes sociales. A través de imágenes y posts virales, miles de usuarios han expresado sus opiniones y sentimientos respecto a lo ocurrido la noche del pasado viernes en La Granja VIP.

Algunos usuarios señalaron su inconformidad con Jawy y Eleazar en el reality show, pues "representan lo mismo".

Por otro lado, otros mencionaron lo molesto que es que Eleazar siga salvándose y permanezca dentro del reality.

Los internautas también se quejaron del "pésimo trabajo" que hace Sergio Mayer Mori como capataz y que se nota que tiene influencia y preferencia con la producción.

La crisis de Lola llamó la atención de los usuarios, quienes se burlaron de ella y recordaron que en programas en los que ha sido jueza es extremadamente cruel con los participantes y ahora los papeles se han invertido.

Los internautas recordaron principalmente el rol de Lola en La Academia.

Otros señalaron cuanto "quieren" a todos los participantes, pues todos aportan para hacer el contenido del reality único.

Los usuarios aplaudieron lo entretenido que ha sido este programa hasta ahora.