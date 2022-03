INE alerta por falta de presupuesto para comicios en Durango

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- Aunque todas las fases del proceso electoral en Durango van en tiempo y con todos los plazos establecidos, la falta de presupuesto para la producción de la documentación, de los materiales electorales y los mecanismos de recolección de los paquetes electorales puede poner en riesgo los comicios programados para el próximo 5 de junio, advirtió el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

En conferencia de prensa, exhortó a que luego de que el congreso estatal recortó el presupuesto para dichas elecciones, las instancias de gobierno canalicen los recursos necesarios al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana "para que el proceso electoral no se descarrile".

Córdova precisó que el próximo 10 de abril se llevará a cabo el proceso de revocación de mandato y el 5 de junio se elegirán en Durango la gubernatura y 39 ayuntamientos.

El presidente del INE señaló que "hoy todo pinta para que sea una fiesta democrática en la que las y los duranguenses podrán expresarse con libertad en las urnas y decidir su destino político con autonomía. Ojalá exista la responsabilidad y se generen las condiciones para que las autoridades electorales podamos hacer nuestro trabajo y eso sea una realidad cumplida".

El consejero mencionó que el déficit presupuestal es de aproximadamente 35 millones de pesos, por lo que externó su confianza en que el gobernador de la entidad, José Rosas Aispuro, "tendrá sensibilidad y compromiso democrático, a fin de que por un tema presupuestal no se pueda comprometer el proceso electoral los días que vienen".

Explicó que el recorte presupuestal que se ha hecho a las autoridades electorales locales pone en riesgo los comicios ya que hay plazos establecidos. "La impresión de las boletas se tiene que hacer con todas las garantías de que no habrá ninguna trampa y contará con todos los mecanismos necesarios para garantizar la integridad del voto el día de la elección".