INE aprueba medidas contra AMLO por referirse a elección del Edomex

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- Al considerar que puede vulnerar la equidad en la contienda en el proceso electoral local, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó implementar medidas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, por manifestarse indebidamente sobre la elección en el Estado de México y programas sociales.

Por unanimidad, la comisión aprobó una tutela para exhortar al presidente a que se abstenga de pronunciarse de estos temas. Además, se aprobaron medidas para retirar sus declaraciones de la conferencia matutina.

La denuncia fue interpuesta por Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano por vulneración al principio de equidad, uso de programas sociales, uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada.

La Comisión apuntó que "las manifestaciones allí vertidas, desde una óptica preliminar, son posiblemente de naturaleza electoral, mismas que no tienen cobertura jurídica, toda vez que de manera abierta el denunciado hace pronunciamientos expresos sobre la contienda electoral del Estado de México, que también puede influir en el estado de Coahuila".

Advirtió que existe un riesgo real de que la conducta denunciada ocurra nuevamente, ya que el Presidente ha sido conminado por la Comisión de Quejas y Denuncias en al menos tres ocasiones a abstenerse de estas conductas, pero ha continuado con manifestaciones de índole político y electoral de forma reiterada.

En la conferencia matutina del 24 de mayo, el presidente López Obrador señaló que existía una campaña en medios de comunicación para influir en la elección del Estado de México. Además, hizo mención a los programas sociales que impulsa desde el gobierno federal.

La consejera Claudia Zavala expuso que hay una posible violación a los principios de neutralidad y equidad, y por tanto, se le debe exhortar a no pronunciarse del tema evitar un daño a la contienda electoral.

"Nos hemos distanciado en otros momentos, pero creo que se complementan nuestros argumentos en este caso", dijo.

El consejero Jorge Montaño subrayó que se deben respetar los principios democráticos del proceso electoral, y ante la cercanía de la jornada electoral, las medidas contra el titular del Ejecutivo son procedentes.

"Si bien hemos sido muy respetuosos, incluso hemos tutelado la libertad de expresión, recordemos que también esta libertad no es absoluta", expresó.

Por su parte, la consejera Rita Bell López apuntó que las expresiones del presidente encuadran en las prohibiciones de los posicionamientos en el periodo electoral local.