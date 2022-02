INE aprueba protocolo para atender a mujeres víctimas de violencia

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este viernes el Protocolo para la atención a víctimas y la elaboración del análisis de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, que brinda una ruta de trabajo para proteger la seguridad e integridad de las víctimas.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, Norma De la Cruz Magaña, subrayó que el Protocolo "es un documento innovador y de vanguardia. Es el reflejo del compromiso y deber institucional que rige al INE para garantizar la máxima protección a los derechos político-electorales de las mujeres".

"El Protocolo guiará la actuación del personal del INE en el proceso de atención a la violencia política contra las mujeres en razón de género, ya que establece los ejes rectores de la atención de primer contacto y de la elaboración del análisis de riesgo que permita determinar la necesidad de dictar las medidas de protección y/o un plan de seguridad a las mujeres que presenten una queja o denuncia por violencia política ante cualquier instancia del INE y su debido seguimiento", enfatizó el Consejo General en sesión ordinaria.

De la Cruz Magaña sostuvo que en los pasados procesos electorales se incrementó la violencia política contra las mujeres, por lo que es importante "que todas las personas que laboran en el Instituto Nacional Electoral, incluyendo a los órganos desconcentrados, tengamos conocimiento de los pasos a seguir y el procedimiento para que, en el ámbito de nuestras atribuciones, se brinde una oportuna y correcta atención a las quejas o denuncias que se presenten".

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, celebró la elaboración del Protocolo, pues lamentó que "a mayor participación política y mayores logros en los temas de paridad, también aumenta la violencia que sufren las ciudadanas en nuestro país".

El Protocolo, dijo, "se inscribe en la serie de acciones que se han venido tomando, no solamente como consecuencia de la reforma de 2020, sino también desde antes, lo que convierte esta institución, en una institución pionera en la protección, no solamente en la participación de las mujeres, sino también en las acciones para maximizar la participación de las mujeres, sino también en la protección de ellas frente a la violencia política por razón de género".