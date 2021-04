INE cancela, de nuevo, registro de Félix Salgado

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el proyecto mantener la negativa de registro a Félix Salgado Macedonio como candidato al gobierno de Guerrero.

Con seis votos a favor y cinco en contra, consejeros del INE resolvieron sancionar a Félix Salgado con la cancelación del registro como candidato al gobierno de Guerrero, en el marco del Proceso Electoral 2020-2021.

Al iniciar la discusión del proyecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, reiteró y aseveró que el INE no está en contra de nadie, ni de ninguna fuerza política o algún actor político, "el INE está en contra de quien viole la ley, sea quien sea, el INE está con la constitución".

Agregó, "a este INE y a estas consejeros y consejeras electorales nadie los va a amedrentar ni si quiera con amenazas directamente abiertamente ilegales, tenemos claro que se están desplegando estrategias claras de descalificación contra la autoridad electoral a quienes las encabezan les decimos que el INE no va a caer en las provocaciones.

En la lectura del proyecto, la consejera electoral, Adriana Favela, propuso aplicar el 200% de multa sobre el monto detectado en gasto de precampaña (19 mil 872 pesos) y retirar la sanción de no permitir el registro de candidatura, iniciativa que se descartó con la aprobación del proyecto.

En este sentido se aprueba además las sanciones a Pablo Amílcar Sandoval y a Adela Román Ocampo con la pérdida del derecho a ser registrado, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo como candidato a la gubernatura de Guerrero.

La resolución también sanciona con una multa a Luis Walton Aburto equivalente a 2 mil 500 Unidades de Medida y Actualización, misma que asciende a la cantidad de 217 mil 200 pesos, recursos que serán destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de Guerrero.?Por lo anterior, se abre la posibilidad de que Walton Aburto sea registrado como candidato a la gubernatura de Guerrero por Morena.

Esta diferencia, explica el documento, se debe a que Luis Walton "no fue registrado como aspirante a la candidatura en el marco de su proceso de selección interna por el partido Morena y menos aún como candidato a Gobernador del estado de Guerrero por el partido Morena, por lo que la afectación a la equidad en la contienda se afecta en menor medida, situación que debe ser considerada como atenuante al momento de determinar la sanción correspondiente".

Cabe destacar que también estuvo a discusión la multa impuesta a Morena por 19 mil 872 pesos, la cual fue establecida por los actos de precampaña realizados por Salgado Macedonio y detectados por el INE en redes sociales, ante ello, el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, y el aspirante al gobierno de Guerrero realizaron una colecta afuera de la sede del INE para cumplir con el pago de la sanción.

También se argumenta que en el caso de Walton, no debe restringirse su derecho a ser votado, ya que, a diferencia de los demás aspirantes, por lo menos tuvo la intención de transparentar los recursos utilizados.

Con la aplicación de dichas sanciones, Morena tendrá un plazo de 48 horas para la sustitución de la candidatura para el gobierno de Guerrero.