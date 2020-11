INE debe ajustarse a gasto aprobado: Morena

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá que ver cómo le hace para realizar las elecciones del próximo año, tanto federales como 32 estatales, así como la consulta popular, con los recursos que se le aprobaron y que ascienden a 26 mil 819 millones de pesos, es decir, 870 millones menos de lo que el órgano electoral solicitó.

"¿Qué va a pasar ahora? Pues es un asunto que ellos tienen que ver cómo le van a hacer, qué va a pasar, porque vinieron aquí a tocar una ventanilla que no es la indicada", dijo Pablo Gómez.

En conferencia de prensa, acompañado de todos los coordinadores de la 4T —de Morena, Ignacio Mier; del PT, Reginaldo Sandoval; del PES, Jorge Argüelles—, Pablo Gómez rechazó que los diputados federales le hayan aplicado un recorte al INE en su presupuesto del próximo año, y dijo que, al contrario, se les está aumentando, aunque no es todo el incremento que el órgano electoral solicitó, sino nada más una parte y que asciende a 55.7%, respecto de 2020.

Pablo Gómez también se refirió al incremento de mil 500 millones de pesos que solicitó el INE para el año que entra que serían destinados a la consulta popular sobre el enjuiciamiento a los expresidentes de la República, recursos que tampoco le fueron otorgados, y dijo que el órgano electoral se equivocó al enviar un oficio a la Cámara de Diputados solicitando esto, y más bien lo debió enviar al Ejecutivo.

Señaló que si los diputados federales quieren mover mil millones de pesos al presupuesto tienen que decirle al Ejecutivo de dónde mover ese dinero, por lo que no podían pronunciarse.

"Ellos enviaron a la presidenta de la Cámara de Diputados una solicitud diciendo que requerían mil y pico de millones de pesos adicionales solamente para la consulta, ellos comparecieron ante la Comisión de Presupuesto, y yo participé: le pedía la palabra para decirle al consejero presidente, Lorenzo Córdova, que el trámite que había hecho estaba equivocado.

"La Constitución dice que ellos tienen que entregar sus proyectos al Presidente, porque él tiene que enviarnos un proyecto equilibrado: si nosotros queremos quitarle mil millones a una entidad tenemos que decir a quién se lo vamos a quitar o a quiénes, eso dice la Ley de Presupuesto y eso es lo que se hace en el pleno y también en la comisión [de Presupuesto].

"Ellos [el INE] nos estaban mandando una petición de la cual no podíamos pronunciarnos, no tenemos manera, ellos debieron habérsela mandado al Ejecutivo y éste nos hubiera mandado el ajuste", señaló el legislador Pablo Gómez.

Se dijo abierto a resolver esta situación, porque el INE tiene que buscar y debe haber un diálogo, pero con el Ejecutivo; a partir de esa negociación podría derivarse algo hacia los diputados, indicó, y en San Lázaro pondrán todo de su parte para ayudar a que se lleve a cabo con éxito la consulta popular.

"Todo eso lo vamos a tener que ver, porque el INE tiene que buscar, tiene que haber un diálogo, pero con quien tiene que ver es con el Ejecutivo, ya de ese intercambio podrá derivarse algo hacia nosotros, y pondremos todo de nuestra parte para ayudar al buen éxito de la consulta popular eso sí, ténganlo por seguro", dijo Pablo Gómez.

La madrugada del pasado miércoles, el pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el que se plantea reducir más estos rubros del gasto para beneficiar a los programas sociales, en especial para las pensiones a los sectores de adultos mayores y también a personas con discapacidad.

En el anexo de las adecuaciones propuestas se prevé una reducción de 2 mil 407 millones de pesos, de los cuales 2 mil 184 millones de pesos se harían en los ramos autónomos, con lo cual su presupuesto pasaría de 137 mil 89 millones de pesos, considerados en la propuesta original, a 134 mil 904 millones de pesos.

El Instituto Nacional Electoral tendrá una reducción de 870 millones de pesos, con lo cual su gasto aprobado para 2021 será de 26 mil 819 millones de pesos, contra los 27 mil 689 millones que se buscaba le fueran otorgados al organismo.