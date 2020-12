INE: diputados sí irán a elección sin dejar cargo

El Instituto Nacional Electoral (INE) cedió a la Cámara de Diputados: decidió echarse para atrás en la determinación de que los diputados que busquen la reelección tengan que separarse de su cargo 90 días antes de que se lleven a cabo los comicios.

A cambio de ello, se advirtió que el INE llevará a cabo una fiscalización con lupa, para evitar que se desvíen recursos legislativos hacia campañas electorales. El riesgo es una acusación de peculado electoral.

Anoche, el Consejo General del INE volvió a poner sobre la mesa el acuerdo mediante el cual se expidieron los lineamientos que deben guiar a todas aquellas diputadas y diputados federales que busquen la reelección.

El tema de la no separación del cargo fue aprobado por siete votos a favor y cinco en contra. Fue la tercera vez que se discutió este asunto. El Consejo General del INE mantuvo la discusión básicamente sobre el tema de la utilización de recursos y la rendición de cuentas.

En el camino, el órgano electoral se topó con que la Cámara de Diputados aprobó, el 26 de noviembre pasado, un punto de acuerdo mediante el cual autorizó que todas aquellas y aquellos que busquen la reelección consecutiva podrán hacerlo sin pedir licencia de su encargo y continuar con el apoyo legislativo que se otorga para actividades exclusivamente para su encargo.

La consejera Claudia Zavala advirtió que el tema se sometió a discusión en un momento en el que la polarización está muy marcada. Justificó que el INE tuvo que entrar al tema, porque el Poder Legislativo, durante seis años, no ha reglamentado el tema. "Tenemos una laguna que puede afectar el proceso", subrayó.

El consejero presidente del instituto, Lorenzo Córdova, exclamó que la discusión debió llevarse a cabo en el Poder Legislativo y no en la sala del órgano electoral.

"La reelección se introdujo en 2014 y a la fecha no se ha regulado en el plano federal. Si el Legislativo hubiera regulado que no se separara [la diputada o diputado] del cargo, este instituto hace caso. No hay ley, ese es el problema y hoy estamos obligados a emitir una regulación", apuntó.

La consejera Dania Ravel, así como el consejero Jaime Rivera coincidieron en señalar que la Cámara de Diputados no puede quedarse sin legisladores para su operación.

El representante de Morena Sergio Gutiérrez acusó al INE de querer nuevamente entrometerse en temas legislativos que son exclusivamente del Congreso de la Unión.

Cuestionó también el hecho de que el asunto se discuta a días de que arranquen las precampañas electorales, para el caso de diputados federales.

Ángel Ávila, representante del PRD, advirtió que uno de los problemas para la fiscalización de recursos es que existen varias trabas para seguir la ruta del dinero legislativo, por lo que pidió vigilar de manera escrupulosa el tema.

Presupuesto. Ante el recorte presupuestal que aplicó la Cámara Baja, el INE ajustó sus números para erogar para 2021.

La Cámara de Diputados hizo un recorte de 870 millones de pesos al INE, para el presupuesto de egresos en 2021, con lo cual, la autoridad electoral modificó los proyectos en distintas carteras, toda vez que pasó de 20 mil 463 millones de pesos solicitados a 19 mil 593 millones de pesos. Y no se consideró la solicitud económica que se hizo, específicamente, para la consulta popular.

Lorenzo Córdova afirmó que el ajuste presupuestal atiende al recorte más grande que se haya aplicado en la historia del INE, en un año en que habrá de organizarse una elección federal: "Entendemos perfectamente el difícil contexto derivado de la crisis sanitaria; sin embargo, un recorte a una agencia autónoma debería pasar por un proceso normado y regulado que ojalá en el futuro pueda dar mayor certeza".