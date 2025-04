Campaña del INE en TikTok para fomentar la participación en la Elección Judicial

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Nacional Electoral (INE) sorprendió a los usuarios de TikTok al utilizar una referencia al icónico anime "Evangelion" para alentar a los jóvenes a votar en las próximas elecciones judiciales.

La estrategia rápidamente se volvió viral y abrió un debate sobre las nuevas formas de comunicación política.

INE apuesta por los jóvenes

La jornada electoral del próximo 1 de junio está cada vez más cerca, y el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió apostar por un enfoque diferente para promover la participación ciudadana, especialmente entre los votantes más jóvenes.

El pasado 27 de abril, la cuenta oficial de TikTok del INE publicó un video que no tardó en captar la atención: un patito de hule protagoniza una versión adaptada de la famosa intro del anime "Neon Genesis Evangelion", mientras en la descripción se lee el mensaje: "Que la elección del poder judicial no sea una duda existencial estilo #Evangelion. Este primero de junio no te hagas pato y vota".

La creatividad del material no pasó desapercibida. En cuestión de horas, el video superó 1.9 millones de reproducciones y generó más de 300 mil interacciones entre reacciones y comentarios, provocando un sinfín de respuestas que mezclaban sorpresa, humor y aprobación.

"Ha sucedido, los otakus empiezan a alcanzar posiciones en el gobierno" y "Súbanle el sueldo al de marketing" son algunos de los comentarios destacados que reflejan el impacto positivo que tuvo esta estrategia digital.

Más allá del éxito viral, el video también abrió conversaciones sobre cómo las instituciones deben actualizar sus formas de comunicación para estar en sintonía con los cambios culturales y tecnológicos.

Los comentarios que equiparan la trama de "Evangelion" con la complejidad del proceso electoral no son solo bromas; también reflejan una percepción crítica sobre la naturaleza del poder y las instituciones.

Así, el patito de hule no es solo un recurso gracioso: es una invitación a cuestionar, analizar y actuar. Y en tiempos donde la participación política enfrenta desafíos considerables, cada voto cuenta para definir el futuro del país.