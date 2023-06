INE libra a Morena de sanción de 8.5 mdp; piden reducir multa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó ajustar una sanción contra Morena que inicialmente ascendía a 8.5 millones de pesos, por promover la revocación de mandato en el periódico Regeneración, en violación a la ley electoral.

Con 6 votos a favor y cinco en contra, se aprobó regresar el proyecto a la Unidad Técnica de Fiscalización, luego de que el partido Morena argumentó que la publicación sobre la revocación de mandato no está en todo el periódico, por lo que el monto de la sanción debe ser menor.

El representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, señaló que la sanción debe ser proporcional al contenido del periódico que menciona este proceso.

"Habría que hacer un análisis muy pormenorizado, y no caer en esa generalización, que es lo que hemos pedido", expuso.

Por su parte, Eurípides Flores, de Morena, afirmó que no se trata de un ejercicio de promoción o difusión indebida, sino de un debate público.

En la edición de enero-febrero 2022, se publicó en el periódico Regeneración, de Morena, un artículo titulado "Revocación de mandato. Más democracia"; así como otras menciones relacionadas con este proceso.

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, planteó regresar el proyecto a la Unidad Técnica de Fiscalización para ajustar la sanción, propuesta a la que se unieron Uuc-kib Espadas, Rita Bell López, Carla Humphrey, Arturo Castillo y Norma de la Cruz.

"Es un tema que lo hemos hecho en otras ocasiones, ya ha sido planteado no por una fuerza política, por defender sus intereses. Creo que son varias fuerzas políticas que han hecho mención a ese tema en esta mesa de Consejo, y es hora de que podamos escuchar qué es lo que nos está haciendo falta en la exhaustividad en la elaboración de los acuerdos", apuntó.

Al respecto, el consejero Jaime Rivera señaló que "hubo una intervención deliberada, incluso sistemática y a sabiendas de lo que la ley establece y del criterio precisado por la Suprema Corte de Justicia, de tal manera que no se puede hablar de una conducta circunstancial".

"Hay una publicación dedicada expresamente a promover este ejercicio de participación ciudadana, de tal manera que considerando que la publicación no se desgrana en hojas separadas, sino en un conjunto que da un mensaje en la misma línea".

La consejera Carla Humphrey subrayó que hay una infracción porque se difundió la revocación de mandato, lo que estaba prohibido para los partidos políticos.

En diciembre de 2022, Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral determinó que se vulneraron las reglas de promoción y difusión del proceso de revocación de mandato, decisión que fue confirmada por la Sala Superior.