INE multa a partidos por 673 mdp por irregularidades detectadas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multas a partidos políticos por 673 millones de pesos por irregularidades detectadas en los informes anuales de ingresos y gastos de 2021, de los cuales la mayoría serían para Morena.

Cinco partidos concentran la mayor cantidad de multas: Morena, PT, PRI, PAN y Partido Verde, de acuerdo con el órgano electoral.

Sin embargo, los montos por partidos podrían variar con base en las modificaciones adoptadas por el Consejo General del INE.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Jaime Rivera, precisó que 65% de las infracciones corresponden a egresos no comprobados; gastos sin objeto partidista; registro extemporáneo de operaciones; recursos no designados para actividades específicas y egresos no reportados.

Entre las infracciones cometidas por Morena destacan la omisión de reportar gastos de propaganda en la vía pública por concepto de bardas, carteleras, espectaculares en pantallas digitales, mantas, lonas, y vinilonas medios de transporte público.

La Comisión de Fiscalización calificó esta falta como grave ordinaria e impuso una multa por 10 millones 877 mil pesos.

El órgano electoral también multó a Morena por destinar recursos a servicios de transporte, arrendamiento de inmueble, asesoría y capacitación, arrendamiento de vehículos, renta de carpa y sillas, eventos y alimentos, así como compra de material de papelería y gel antibacterial, sin fines partidistas.

Por estos hechos, ocurridos en el estado de Aguascalientes, se le impuso una multa de un millón 57 mil 164 pesos, correspondiente a la totalidad del gasto destinado para estos servicios.

Al respecto, el representante de Morena ante el INE, Eurípides Flores, acusó que la fiscalización se ha convertido en una "inquisición electoral" cuya estrategia busca frenar a su partido.

"Ya no hay certeza en las reglas de la fiscalización y esto se ha ocupado para ya, de manera sistemática, tratar de darle un zarpazo al presupuesto de Morena a través de esta fiscalización", apuntó.

En respuesta, el consejero Ciro Murayama expuso que si bien los partidos han ido corrigiendo las omisiones con el actual modelo de fiscalización, en el caso de Morena las irregularidades han ido en aumento.

Por ejemplo, expuso que Morena tuvo reportes extemporáneos por 2 mil 200 millones de pesos en 2018; mientras que la cantidad se elevó a 9 mil 925 millones de pesos en 2021.

"Es una conducta que está comprometiendo la fiscalización, porque al retrasar la rendición de cuentas en los plazos que la ley les obliga está dificultando la operación de fiscalización de esta autoridad", subrayó el consejero Murayama.

Por su parte, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, sostuvo que se han establecido candados para cerrar el flujo de efectivo indebido y garantizar la rendición de cuentas.

"Estaremos aprobando, de ser el caso, nuevas sanciones a los partidos políticos no por un mero afán de castigar a los actores políticos fundamentales para la recreación de nuestra democracia, sino para mejorar el sistema mismo de fiscalización, seguir avanzando en su perfeccionamiento y acercarnos a cumplir con la expectativa ciudadana de una política más limpia, honesta, transparente y menos influenciada por poderes fácticos, públicos o patrocinadores", manifestó Córdova Vianello.