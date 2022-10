INE niega medida cautelar para Layda Sansores

A-AA+

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) negó una medida cautelar solicitada por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por la emisión del programa Martes del Jaguar, en el que se difundieron audios de conversaciones privadas.

En sesión privada, la Comisión considero que no hay urgencia o peligro de emitir medidas por a una posible calumnia en contra de Alejandro Moreno "Alito".

Al respecto, señaló que estos hechos no podrían tener un impacto en el proceso electoral de Campeche y en el Federal de 2024, ya que éstos darán inicio hasta el mes de septiembre del 2023; ni tampoco en los procesos electorales locales del Estado de México y Coahuila, los cuales inician en enero de 2023.

En el programa transmitido por redes sociales, así como en televisión operada por el Sistema de Televisión y Radio de Campeche, se difundieron audios que atribuyen hechos y delitos falsos y promueven un discurso de odio en contra del dirigente nacional del PRI.

Por tanto, en un análisis preliminar concluyó que se trata de "hechos futuros de realización incierta, sin que se tengan elementos para suponer que se repetirá una conducta como la denunciada".

Además, se tomó en cuenta la resolución del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que concedió a Alejandro Moreno Cárdenas una suspensión definitiva a efecto de que las autoridades señaladas como responsables se abstengan de difundir información y realizar declaraciones, manifestaciones o comentarios con relación a su persona, a menos que deriven del estricto ejercicio de sus atribuciones.

Respecto a la violencia política de género en contra de legisladoras que pertenecen al PRI, la Comisión de Quejas recordó que ya otorgó medidas en favor de las diputadas afectadas.

En otro asunto, la Comisión rechazó las medidas solicitadas por el PRD contra la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por supuestos actos anticipados de campaña.

El partido denunció a la mandataria por uso indebido de recursos públicos, actos anticipados de campaña y vulneración a los principios de imparcialidad y de equidad en la contienda, por contratos con diversas empresas para posicionar contenidos que presuntamente la benefician rumbo a la elección de 2024.

El PRD solicitó la eliminación de las 15 publicaciones denunciadas y que se prohíba la difusión de otras con las mismas características.

Sin embargo, la Comisión concluyó que no existe urgencia de retirar estas publicaciones porque aún no inician el proceso electoral federal de 2024.