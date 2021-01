INE niega tiempos de radio y TV a Presidencia

El Instituto Nacional Electoral (INE) respondió este lunes a la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia, que no procede su solicitud para que el órgano electoral y los partidos políticos cedan sus tiempos oficiales en radio y televisión.

Lo anterior, advirtió el Consejo General del INE, porque la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de la Presidencia, no es la instancia correspondiente para hacer tal solicitud.

"No ha lugar atender la solicitud formulada por la Coordinación General de Comunicación asocial y Vocería del Gobierno de la República (...).

"Se exhorta al Gobierno de la República para que la solicitud relacionada con la puesta a disposición de los tiempos de radio y televisión que administra el INE para la atención de la situación de emergencia con motivo de la pandemia provocada por la enfermedad Covid-19, se realice a través de la Secretaría de Gobernación o unidad facultada para ello", se indica en el proyecto aprobado por mayoría.

El consejero Presidente, Lorenzo Córdova, mencionó que con anterioridad ya ha ocurrido el que se destinen tiempos para campañas de Salud o educativas, pero previo a ello, siempre ha habido comunicación con la autoridad correspondiente, y en esta ocasión fue sorpresivo.

El pasado 18 de diciembre, el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República solicitó al INE y a los partidos políticos ceder sus tiempos en radio y televisión al gobierno federal, para la transmisión de mensajes relacionados con la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.

El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, envió el oficio al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, mediante el cual expresó que este momento es vital para reforzar las acciones de comunicación, ante el incremento de casos de Covid-19 entre la población.

Se pidió, además, que a través del INE se requiriera a los partidos políticos, a efecto de que se manifiesten si así lo determinan, su renuncia a la prerrogativa, para atender el fin requerido.