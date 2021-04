INE ordena a Morena no promocionar imagen de Félix Salgado en spots

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó este viernes a Morena no difundir spots para promover la imagen de Félix Salgado Macedonio, toda vez que, al menos ahora, tiene cancelada la candidatura para buscar el gobierno de Guerrero.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una queja por la difusión de spots en los que Morena promovió la figura de Félix Salgado. El Revolucionario Institucional pidió medidas cautelares, sin embargo, la Comisión desechó improcedente la aplicación de éstas, ya que los spots dejaron de transmitirse el 31 de marzo pasado.

La consejera Adriana Favela propuso que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos se mantenga atenta y retire cualquier spot que promueva la figura de Salgado Macedonio, mientras el guerrerense tenga cancelada la candidatura por Morena.

"Mientras haya una candidatura cancelada no se pueden difundir promocionales respecto a esta persona", comentó durante la sesión extraordinaria de la Comisión.

La consejera Claudia Zavala avaló la propuesta bajo el argumento de que Morena está en posibilidad de seguir pautando promocionales.

Es necesario actuar, mencionó, en caso de que se llegara a detectar la promoción, mientras la situación de cancelación de candidatura continúe.

"Aquí cobra sentido una potestad que derivado de la Sala Superior dio a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Hay que ser explícitos en ello, prever que no se suban spots en el entendido de que mientras esté la cancelación de la candidatura no podrá difundirse", mencionó.

El presidente de la Comisión, Ciro Murayama, consideró correcta la adhesión que se hizo al proyecto.

"La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos estará atenta, si se llega a presentar un material promoviendo una candidatura que fue retirada por orden del Consejo General (del INE) y avalada por el Organismo Público Local de Guerrero", indicó.