INE rechaza cambiar reglas de recolección de firmas para revocación

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó por unanimidad la propuesta de la representación de Morena y de la Junta de Coordinación Política del Senado para modificar los lineamientos del ejercicio de revocación de mandato y privilegiar la recolección de firmas ciudadanas a través de papel y no sólo por la vía de la aplicación móvil.

Los lineamientos avalados por el INE establecen que se obtendrán las firmas para pedir la revocación de mandato mediante una app que desarrolla el órgano electoral. Se precisa que únicamente en 204 municipios de alta marginación se podrá hacer en papel. En total se deben de recabar 2.85 millones de apoyos, solo de quienes cuenten con una credencial de elector.

Durante la sesión extraordinaria, el representante del Poder Legislativo de Morena ante el INE, Mario Rafael Llergo, dijo que "es una necedad mantener unos lineamientos que no corresponden a los dispuestos en la ley, es contrario, señores consejeros, a un ámbito democrático querer imponer sólo un formato para recolectar los apoyos porque para el INE es lo más conveniente y lo más fácil".

Por su parte, los consejeros electorales argumentaron que dicha propuesta derivada de la interpretación realizada por el Senado de la República sobre los artículos 11 y 12 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, no es vinculante, y quien tendrá la última palabra en este asunto será la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El consejero del INE, Ciro Murayama, expuso que "justo esa ruta siguió Morena porque acudió el 5 de octubre a la Sala Superior a impugnar esa parte de nuestro acuerdo y el tema ya fue admitido" por lo que se debe esperar a que el TEPJF se pronuncie sobre la app que se va a utilizar en el proceso de revocación de mandato.

A su vez, el consejero Jaime Rivera aclaró que para el uso de tal aplicación digital no es necesario que todos los ciudadanos que quieran participar posean y manejen un teléfono.

"La aplicación digital la usarán los auxiliares, los que están promoviendo la participación y los que están recolectando tales firmas", explicó.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, señaló los riesgos que se corren en caso de aceptar la propuesta de Morena, pues en el año 2020, se presentó una solicitud de consulta ciudadana que arrojó más de 400 mil apoyos apócrifos en papel.

"Se presentó también una solicitud de consulta popular por varios ciudadanos entre ellos un célebre cineasta o autor de telenovelas, Epigmenio Ibarra, en papel, ¿Y qué nos arrojó ese ejercicio?, que la captura de alrededor de dos millones de firmas en papel le llevó 45 días al INE, y que una de cada cinco firmas eran falsas", recordó.

Indicó que en caso de que el Tribunal Electoral falle por privilegiar la recolección de apoyos ciudadanos en papel, se tendrán que ampliar los plazos para el cómputo de los mismos, el cual actualmente es de 20 días, lo que repercutirá en todo el ejercicio ciudadano.

"Eventualmente si se acepta que las firmas sean en papel, le permitan a este instituto redefinir los tiempos de la revocación de mandato para poder cumplir esa verificación puntual que resulta indispensable", dijo Córdova.

Se avaló también integrar un expediente por parte del Consejo General del INE en el que se incluya la discusión de la Sesión Extraordinaria sobre este tema y sea turnado a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para su consideración.