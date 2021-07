INE sanciona a MC con 55.4 millones de pesos y a Samuel García con 448 mil pesos por publicaciones de su esposa

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó con 55.4 millones de pesos al Partido Movimiento Ciudadano (MC) y con 448 mil 946 pesos al gobernador electo, Samuel García, por las aportaciones en especie realizadas vía redes sociales por su esposa e influncer, Mariana Rodríguez.

El proyecto fue aprobado por 8 votos a favor y 3 en contra, donde se establece que Mariana Rodríguez Cantú ocultó la verdad a esta autoridad fiscalizadora en relación con sus servicios de publicidad y marketing digital a través de diversas publicaciones en sus redes sociales, en beneficio de la campaña del otrora candidato a Gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda.

La consejera Adriana Favela expuso que Mariana Rodríguez es considera una top influencer con más de 1.8 millones de seguidores en sus redes y que durante los 90 días de la campaña en Nuevo León llamó al voto en favor de su esposo, abanderó sus propuestas de gobierno y "se puede decir que hizo suya la campaña al llamar a votar por nosotros, cuando no tenía la calidad de candidata".

Argumentó que las aportaciones de la influncer se cuantifican en 27.8 millones de pesos, además de 60 mil pesos por la aparición en un video denominada "Arrancate Nuevo León Rock".

"Su nombre, Mariana Rodríguez, está registrado como marca, por lo que no puede hacer aportaciones en la campaña de Movimiento Ciudadano", señaló.

Juan Miguel Castro Rendón, representante de MC, argumentó que el proyecto está basado en "discriminación y absurdos", al prohibir que una esposa apoye a su esposo con el argumento de que como "es muy querida y apoyada en Nuevo León".

Por su parte, el consejero Jaime Rivera aseguró que no se trata de un caso "típico", pues consideró que Mariana Rodríguez ofrece servicios publicitarios en redes sociales, por lo que se trata de una actividad empresarial, lo cual, afirma, fue propaganda electoral, al hacer llamados a favor del partido político y de su esposo.

"No se están limitando sus derechos de libertad de expresión como ciudadana o como cónyuge del candidato", sostuvo.

Mientras que el consejero Ciro Murayama explicó que sólo los ciudadanos pueden aportar financiamientos a partidos políticos; sin embargo, las personas físicas con actividad empresarial no pueden hacerlo. "La ciudadana dedicó su capacidad empresarial a una campaña política. El negocio se supo al servicio de la campaña", dijo.

Samuel tilda de "ridícula y ofensiva" la multa del INE. El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, calificó de ridículo y ofensivo que el Instituto Nacional Electoral pretenda imponerle una multa de 55 millones de pesos, con el argumento de que su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, debió cobrarle 27.8 millones de pesos por las historias y fotografías que subió a sus redes sociales durante la campaña por la gubernatura.

"Hace unas horas me enteré de que la Unidad de Fiscalización del INE me quiere poner una multa de 55 millones de pesos. Cuando me llegó la noticia no entendí la razón: ganamos a la buena, sin trampas, apegados a la ley y por casi 9 puntos", expuso el excandidato a la gubernatura de Nuevo León.

Aseguró que "es ofensivo que pretendan ponerle precio a Mariana. Es injusto que el éxito que ha alcanzado con su trabajo, ahora quieran convertirlo en un castigo y en un obstáculo a su libertad de expresión".

El INE consideró la suma de 27 millones 800 mil pesos que Mariana Rodríguez debió cobrar a García Sepúlveda por promoverlo en sus redes sociales como candidato a la gubernatura de Nuevo León. Sin embargo, debido a que no le cobró, se le aplicaría al gobernador electo una multa de 55 millones de pesos.

"Mariana es una influencer y cobra por ser influencer". El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, explicó ayer en entrevista que la influencer ayudó en sus redes sociales a promover la campaña política de su esposo, ganador electo de Nuevo León, lo cual, sostiene, está prohibido.

"Como persona física ella podía haber participado como cualquier persona en las actividades de promoción de su esposo, pero no ofreciéndole o cediéndole los bienes para los cuales ella participa. Ella es una influencer y cobra por ser influencer", dijo.

Córdova aseguró que cualquier promoción que se haga de una campaña política, en esa calidad, se considera como una aportación empresarial y por lo tanto está prohibido en la ley.

"Ella podía haber aparecido en los spots del partido político, pero una cosa distinta es utilizar su fuente de ingresos, que es lo que la convierte empresaria, o persona con actividad empresarial, para hacer una promoción de una campaña política, porque eso se convierte en una aportación de un ente prohibido", sostuvo.