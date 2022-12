INE seguirá vigilando "le pese a quien le pese": Lorenzo Córdova

A-AA+

TLALNEPANTLA, Méx., diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- "Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese" los órganos electorales tenemos la función de vigilar y los funcionarios tienen prohibida su promoción pública, afirmó Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), tras recibir el apoyo de empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).

Lorenzo Córdova acudió a Tlalnepantla a atestiguar la firma de un convenio de colaboración entre el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y la Coparmex dónde afirmó que en México hoy "el único fraude es el discurso del fraude".

"Les guste a quien le guste y le pese a quien le pese", los órganos electorales tenemos la función de vigilar, que las autoridades tienen prohibida la promoción pública, como lo dice el artículo 134 constitucional.

El INE, apuntó Lorenzo Córdova ante empresarios, vive una intensa campaña de desprestigio, no obstante el éxito del Instituto Nacional y de órganos electorales estatales como el IEEM, que se debe a un dato duro en 8 años y medio "hemos organizado 330 elecciones, serán 331 elecciones que organizaremos por la muerte de un senador de Tamaulipas, sin un solo conflicto electoral" violento.

"Nunca antes habíamos tenido un periodo tan largo sin conflictos electorales claro qué hay litigios, litigiosidad, pero no violencia", aseguró.

"No trabajamos para ningún partido"

Además en 8 años y medio el índice de alternancia electoral de todos los partidos políticos es del 62% sin conflictos, reiteró el presidente del INE.

"Nosotros no trabajamos para ningún partido, ni para ningún gobierno", ratificó Córdova al señalar que el INE les ha aplicado la Ley a todos los actores del espectro electoral del país y aseguró que lo seguirán haciendo.

"Mientras no cambie la constitución y le pese a quien le pese", dijo el consejero presidente.

Hizo un llamado a cumplir la constitución y reiteró que en el mundo y en México se vive un "autoritarismo contra la democracia", aunque rechazó dar nombres de quienes lo ejercen en nuestro país, "porque es hacerle el juego a quienes quieren colocar al INE como si fuéramos contraparte, nosotros somos autoridad y estamos por encima de la partes".

"No vamos a caer en el juego de decir que nosotros trabajamos para la oposición, para tal o cual partido o en contra de algún gobierno ¡eso es falso!".

A su vez en Coparmex "alzamos la voz para defender al INE", afirmó.

Manuel de la Mora Ramírez de la Confederación Nacional, así como Erick Cuenca Gurrola de Coparmex Metropolitano y Mauricio Martínez Avendaño de Coparmex del oriente mexiquense.

"El gran ganador de las elecciones ha sido el abstencionismo, estamos obligados a salir a votar", apuntó Manuel de La Morán al reiterar que trabajarán para incrementar la participación electoral, "combatimos las malas prácticas y que serán vigilantes de las campañas de los procesos de elección que se avecinan".