Inesperado, el papel del Ejército en el gobierno de AMLO: Poniatowska

La escritora y periodista Elena Poniatowska considera inesperado y sorprendente todo lo que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha encargado al Ejército en lo que va de su mandato; no obstante, reconoció no tener ninguna ni ha tenido relación con el ejército o algún militar salvo con su padre, quien fue militar durante la Segunda Guerra Mundial.

Poniatowska, quien está próxima a cumplir 90 años en mayo, habló en entrevista radiofónica con Carlos Loret de Mola sobre el papel del ejército en el sexenio de López Obrador, el robo a su casa y sobre su nuevo libro, entre otros temas.

Cuestionada sobre su opinión respecto al papel preponderante que AMLO ha dado a las fuerzas armadas como la encomienda de la seguridad del país a la Guardia Nacional, la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, la escritora dijo que "es algo inesperado".

No obstante, se negó a abundar en el tema porque "no tengo elementos" ni datos suficientes para opinar al respecto y dijo preferir informarse para dar "mi juicio muy certero y bien informado", posteriormente al columnista de El Universal.

Sobre el robo a su casa, ocurrido el domingo 14 de noviembre, recordó que no le sustrajeron ningún libro lo que a su parecer "habla muy mal del ladrón" y mencionó que en la investigación no ha habido avances.

"Ya vinieron como 40 policías y Sheinbaum fue la primera en llamarme", expresó al respecto la periodista y detalló que aún no se sabe nada de los responsables. Aunque aseguró que debió ser "alguien que sí sabía porque fueron directo a donde yo trabajo, un cuartito como de monje" de donde extrajeron una laptop.

También dijo sentirse tranquila y con proyectos aunque en los últimos días se ha sentido triste por el robo a su casa, ante lo que dijo: "Soy como dice Rulfo, de chispa retardada porque apenas ayer [domingo] reaccioné y no sé porque me puse triste".