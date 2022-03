"Infiltrados en marcha 8M provocaron daños en palacio de gobierno": Samuel García

MONTERREY, NL., marzo 9 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda afirmó que los actos vandálicos cometidos el martes por la noche, "por un grupo menor con varones infiltrados", al culminar la manifestación para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, dejaron daños en el Palacio de Gobierno consistentes en tres vitrales rotos, dos puertas dañadas por el fuego y numerosas pintas con graffiti tanto en el interior como en el exterior del inmueble. Asimismo, dijo el mandatario, hay un varón detenido.

García Sepúlveda comentó lo anterior, durante una rueda de prensa que ofreció acompañado por el secretario de Seguridad, Aldo Fasci Zuazua, directivos y jugadores de los clubes de fútbol Tigres y Rayados, así como alcaldes de Monterrey, San Nicolás de los Garza y Ciudad Guadalupe, para anunciar una serie de medidas a fin de evitar en la entidad, hechos violentos como los que ocurrieron el sábado anterior en el estadio Corregidora de Querétaro.

Expuso el gobernador que a las siete de la mañana de este día, habló con el fiscal general del estado, Gustavo Adolfo Guerrero, quien informó que durante la noche del martes y madrugada de este miércoles, hicieron ya levantamientos periciales, ya que ellos harán van las investigaciones por ley, sobre los hechos mencionados que ocurrieron después de la manifestación que realizaron miles de personas de sexo femenino, para protestar contra los feminicidios y todo acto de violencia contra niñas y mujeres.

"Hay un detenido, un varón por el acontecimiento de ayer a las diez de la noche; pero quiero decirles que lo que ayer se vivió antes del conato, fue algo ejemplar, yo fui testigo, estuve aquí todo el día (en Palacio de Gobierno) y estuve asomándome, revisando el tema de la seguridad", señaló el mandatario.

"Inclusive fue una manifestación a la que acudió mi esposa (Mariana Rodríguez Cantú), y todo iba muy bien, además creo firmemente en su lucha, creo que han pasado décadas de discriminación, de injusticia, y que esas manifestaciones suben a la agenda su lucha; desgraciadamente, todos lo vivimos porque fueron virales los videos, un grupo menor, con varones infiltrados, llevaron a un límite inimaginable esa manifestación y desgraciadamente se rompieron tres vitrales, se dañaron dos puertas y al interior y al exterior (del inmueble), está lleno de graffiti".

Pero afortunadamente, dijo reiterando sus expresiones que emitió mediante un video cerca de la medianoche, "afortunadamente no hubo una sola lesión, no hubo un solo herido o herida, y lo más importante es que no se perdió ni una sola vida".

Asimismo, repitió que se hará responsable de los daños causados durante la manifestación, "los pagaré de mi bolsa". Mencionó "justo ahorita estoy viendo si el INAH o el gobierno anterior los aseguró, y si no, le voy a tener que entrar yo".

Insistió, "pero no quiero dejar de reconocer esta lucha de las mujeres, que no va a ser ni manchada ni manipulada por una minoría, y tampoco voy a permitir que se critique a Fuerza Civil porque los elementos hicieron lo conducente en cuanto a protocolo (al no impedir para evitar los daños, ni proceder a detener a los autores de los mismos).

Afirmó que los elementos policiacos "siguieron órdenes de por ningún motivo mostrar arbitrariedad o abuso de autoridad", pues asentó, "Fuerza Civil, es para proteger y servir a la gente, no a las puertas, y por eso hoy puedo decirles que todo se va a arreglar, y que va a quedar como estaba y que vamos a seguir apoyando esa lucha" de las mujeres.

--Se usará tecnología para controlar el acceso a los inmuebles deportivos

Sobre el mismo tema, Aldo Fasci, secretario de Seguridad expuso: "lo único que puedo decir es que Fuerza Civil hizo exactamente lo que se le ordenó, proteger a la población, a todas las mujeres inocentes que estaban ahí afuera, que vinieron muy indignadas por todo el maltrato que les hemos dado durante muchos años, y acudieron a protestar pacíficamente".

Señaló Ffasci que "la primera obligación de la policía es proteger, no confundir con aplastar y no confundir con perseguir, son tres temas distintos". Indicó que hay autoridades que persiguen, y son diferentes pues el mando lo tiene el Ministerio Público en la persecución, "pero la protección de la gente, de todos nosotros le corresponde a la policía; y la vida y la integridad física está por encima de la de cualquier edificio, ¿no es así señor gobernador?".

Respecto a las medidas que se van a tomar para evitar que haya actos violentos en los estadios de fútbol, Fasci mencionó que se usará tecnología para controlar el acceso a los inmuebles deportivos credencialización de los integrantes de las porras y enlazar dichos sistemas de información con el C-5, además de analizar la suspensión de venta de cerveza, por lo menos a los integrantes de los grupos de animación, además de impedir el acceso a los aficionados con antecedentes de violencia en ambos estadios, y tal como acordó la Federación Mexicana de Futbol, no permitir el ingreso a las barras visitantes.