Inflación tocará su pico en febrero: Jonathan Heath

Al advertir que el reto a enfrentar será que no tengamos una cuarta ola de contagios de Covid-19, el subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, estimó que la inflación tocará su pico en febrero del próximo año.

"Todo lo que gira alrededor de la inflación, creo que es uno de los problemas más graves que tenemos ahora; creemos que debe de empezar a solucionarse dentro de unos tres o cuatro meses, llegará a un pico ahí como por febrero y empezar a disminuir", señaló.

Al participar en la Convención anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), recomendó estar muy atentos a ver si esto pasa o si es que se empieza a estancar y tener una inflación muy elevada y persistente por un tiempo.

Lo anterior porque influirá en las decisiones en cuanto a costos laborales y precios de los productos, señaló.

Por otro lado, consideró que uno de los retos a enfrentar está relacionado con la pandemia.

"Yo creo que el reto más importante que vamos a enfrentar y creo que va a ser en el primer trimestre del año entrante es que no tengamos una cuarta ola de contagios por parte de la pandemia", advirtió.

Pidió tomarlo con mucha seriedad porque ya estamos viendo lo que está pasando en muchos países europeos, en Australia, y en Alemania porque específicamente es el que está pasando el peor momento.

Jonathan Heath, alertó que eso podría retrasar más la recuperación.

Sin embargo, reconoció que la parte positiva es que, si bien pudieran aumentar el número de contagios, el número de muertes ya no se incrementaría a la par de los contagios.

"Ya lo vimos en la última ola que tuvimos hace poco donde tuvimos un nivel récord de contagios, pero un nivel mucho menor de defunciones", ponderó.

Explicó que eso está muy ligado y en función de la campaña de vacunación, por lo que consideró que estaremos mejor preparados.