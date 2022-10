"Información imprecisa" convenio de colaboración entre Zacatecas y E.U.: Gobernador de Zacatecas

A-AA+

ZACATECAS, Zac., octubre 10 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Zacatecas, David Monreal, informó esta mañana de lunes que "no existe ningún convenio o acuerdo" firmado entre su estado y el gobierno de Estados Unidos.

En un mensaje difundido en redes sociales señaló que se trató de "información imprecisa" y que el diálogo que sostuvo la semana pasada con el embajador estadounidense, Ken Salazar, "se dio en un marco de respecto a la soberanía nacional".

"Respecto a la información imprecisa que recientemente ha circulado en los medios de comunicación, es importante aclarar que no existe ningún convenio o acuerdo firmado entre el gobierno de Zacatecas y el gobierno de Estados Unidos.

"El diálogo sostenido la semana pasada con funcionarios estadounidenses, a través del embajador Ken Salazar, se dio en un marco de respeto a la soberanía Nacional, uno de los principios centrales de nuestro movimiento, y bajo el Entendimiento Bicentenario acordado por ambos países.

"El intercambio de experiencias y mejores prácticas a través del diálogo y la colaboración, es fundamental para atender el reto compartido de poner fin a la violencia y alcanzar la pacificación del país. Desde el gobierno de Zacatecas seguiremos actuando con firmeza y respeto a la ley para lograrlo", expuso Monreal.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el acuerdo de cooperación para combatir al crimen organizado en el estado, que fue anunciado por el gobernador Monreal (Morena) y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y en que podrían participar agencias estadounidenses como el FBI, la DEA, es ilegal y "no vale".