Informe sobre Ayotzinapa, "no aporta nada nuevo", afirma Álvarez Icaza

El senador independiente Emilio Álvarez Icaza Longoria consideró que las conclusiones del informe sobre el caso Ayotzinapa tiene una disputa de narrativas y no cuenta con los elementos para abonar a la verdad y la justicia, incluso que pareciere querer darle un cerrojazo al caso, acusó.

"Lo que dijo (Alejandro) Encinas es exactamente contrario a todos los estándares internacionales en materia de desaparición forzada. Cuando hay una desaparición forzada de personas el principio y criterio fundamental se llama la presunción de vida, es básico, un estándar internacional y lo que dijo Encinas fue la presunción de muerte. Lo que nos dijo fue: son arteramente ultimados, eso quiere decir que están muertos", apuntó.

Reiteró que el informe no responde a las preguntas principales que son: dónde están los estudiantes, qué pasó con ellos y quiénes tomaron las decisiones, por lo que confió en que los procesos judiciales que construye la Fiscalía los haga bien y no termine con un uso mediático de la justicia.

En entrevista tras la presentación de los trabajos para reformar el Código Penal que inició el Poder Judicial en Toluca, el senador dijo que la presentación del informe que hizo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) y titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, lejos de ayudar, confunde más, no aporta nada nuevo, no aclara quiénes son los responsables si es que se trata de un crimen de estado, así como la debida demostración de los delitos.