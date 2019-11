Ingrid Brans defiende a "Brozo" tras críticas por "cosificar" a la mujer

Ingrid Brans, recordada como "La Reata" de Brozo, salió a la defensa del conductor Víctor Trujillo, "Brozo", luego de que ayer se diera a conocer el final del programa "El Mañanero".

El tema se volvió tendencia en Twitter, y aunque muchos señalaron que se trataba de censura, otros aplaudieron la situación y hasta señalaron que en televisión Brozo trataba como objeto a la mujer.

Ingrid Brans respondió a una usuaria en Twitter que señaló que Brozo "cosificaba" a la mujer.

"De risa las lágrimas de los amigos machitos de Brozo. Ese payaso que en tv nacional cosificaba a la mujer. A sus invitados les decía: 'Agárrale algo, tócala, que se siente en tus piernas, a ella le encanta", se lee.

Brans respondió:

"Y ud.(sic) a mi me preguntó si me desagradaba?. Ya póngase a trabajar mejor antes de seguir opinando por mujeres que usted ni conoce... así que, antes de hablar de mis nalgas vaya a chambear; si le molesta como yo lo hacía pssss haga otra cosa pero no rasque donde no le pica...".

Ingrid Brans trabajó como edecán y modelo hasta que llegó al programa "Muévete", donde solía "robar pasarela" y por eso la invitaron a hacer casting para "El Mañanero", en donde aparecía en bikini o minifalda.

Tras varios filtros, quedó en la etapa final junto a otras dos chicas y la idea era hacer pruebas durante algunas semanas. Aunque levantarse a las seis de la mañana no la convencía del todo, finalmente ella pudo con el reto y las otras chicas abandonaron el proyecto.

Entonces nació "La Reata", la mujer enmascarada que cautivaba en sus apariciones en "El Mañanero" y que se desnudó en las páginas de la revista "Playboy" en 2010.

"Cuando me quitaron la máscara, Víctor me abrazó, se me cerró la garganta, tenía unas ganas de llorar, era mi familia, eran las personas que yo tenía en ese momento, que me cuidaron, que me dieron trabajo. México me dio de comer y esas personas no las olvido, les voy a agradecer toda la vida", recuerda sobre su paso por la emisión.

"Me trataron como una reina, jamás me faltaron el respeto, jamás me trataron mal, siempre tuve el apoyo de todo el equipo, fueron seis años y cuatro meses, veía más a esa gente que a mi familia".

"El Mañanero" llega a su fin

Fue al final de su espacio radiofónico que Trujillo dio cuenta de la noticia de su próxima despedida, la cual ocurre en el marco del 25 aniversario de "El Mañanero".

"Mañana por lo pronto a las siete, si quieren, nosotros aquí vamos a estar. Si quieren radio se lo meten por las orejas", aseguró Víctor Trujillo.

La despedida ocurre en menos de un año de la llegada de Brozo a la cadena Aire Libre en el 105.3 de FM, lo cual ocurrió el 1 de diciembre de 2018, en el marco de la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En esos días el álter ego indicó que sentía el regreso a la radio como "volver a casa", además que era un momento en que en el país estaban todos los "ingredientes para un banquete. No le tengo miedo a nada, tensión sí, para estar todos los días afinado, para estar con la cuerda tensa todo el tiempo".

"Es casi una cuestión literaria, porque a final de cuentas, ya vencida esta actitud solemne con la que se decían las noticias hace muchos años, ya las vamos a decir en este ambiente de empatía, de afabilidad. Llevamos mucho tiempo contando la misma sangre, los mismos muertos, las mismas causas y eso es nacionalmente muy triste. Ahora viene esta posibilidad no de contar un país distinto, pero de escuchar nuevas cosas", añadió en entrevista hace un año.

Ante el anuncio de la salida del programa de Brozo, el tema se convirtió en tendencia en redes sociales y hubo personas que denunciaron un acto de censura. Entre ellas Chumel Torres, quien destacó que con el adiós del personaje de Víctor Trujillo se pierde una voz fundamental y crítica al poder.