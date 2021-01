Inhabilita la SFP a Alfredo Castillo por irregularidad en sus bienes

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años para desempeñar un cargo o comisión en el servicio público al ex director de la Conade y excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo en Michoacán Alfredo Castillo por irregularidades en sus declaraciones patrimoniales.

"Continuamos dando resultados en el combate a la impunidad. Desde Función Pública hoy hemos inhabilitado por 10 años a quien fuera comisionado para la Seguridad en Michoacán y también ex titular de la #Conade en la pasada administración", dijo la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval en su cuenta de Twitter.

En un comunicado, la dependencia informó que tras un procedimiento de responsabilidades se determinó imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años al ex funcionario de la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Señaló que al realizar la verificación de la evolución patrimonial de Castillo atribución se detectaron omisiones en sus declaraciones presentadas ante la SFP, pues faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de 2014 a 2016.

El ex funcionario omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos.

"Dicha omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial".