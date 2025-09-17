logo pulso
Inicia audiencia para la Reforma Electoral sin presencia de Zaldívar

La ausencia de Zaldívar marca el inicio de la audiencia para la Reforma Electoral en la CDMX.

Por El Universal

Septiembre 17, 2025 08:51 p.m.
A
Inicia audiencia para la Reforma Electoral sin presencia de Zaldívar

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral arrancó la primera de sus audiencias públicas en la Ciudad de México, donde sus integrantes recibieron propuestas de especialistas sobre la posible eliminación de diputaciones plurinominales y la disminución de los distritos electorales.

Los integrantes de la Comisión Presidencial entraron al Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación pasadas las 17 horas, destacando la ausencia de Arturo Zaldívar, exministro de la Corte; Jesús Ramírez Cuevas y Ernestina Godoy; y de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, de quien acudió en representación César Yáñez, subsecretario de Gobernación.

Presentes estuvieron José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT); Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República; y Pablo Gómez, presidente de dicha comisión.

En la audiencia participaron cerca de 15 personas especializadas e interesadas en el sistema electoral mexicano, entre las propuestas destacaron la reducción de distritos electorales, de diputados plurinominales y la implementación de una primera y segunda vuelta en la elección presidencial y del Congreso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre las participaciones destacaron la de José Luis Cevallos Daza, magistrado de la Sala Regional de la CDMX del Tribunal Electoral, propuso que el sistema de fiscalización sea menos estricto.

"En 2007 el sistema electoral mexicano optó por establecer un sistema de comunicación sumamente restrictivo, se dirigió con mucha fuerza a hacer más exigente el modelo de fiscalización de recursos de partidos políticos y el actual de candidaturas (...) ese modelo coartó la deliberación pública válida, que debía subsistir para consolidar una sociedad democrática", dijo.

Otra fue la de Jaime Castañeda Salas, asesor de Morena en el INE, propuso una legislación electoral única para todo el país y aseguró que "México necesita un sistema electoral más austero y eficiente, que dejé atrás para siempre las prácticas del periodo neoliberal".

"El primer pilar es el de la austeridad, lo que no significa reducir la confiabilidad del mismo sistema, sino observar los procesos que peor obsolescencia y malas planeaciones, varias instituciones que se duplican".

También se propuso reducir regidurías a nivel municipal y ajustar los recursos para los institutos electorales locales; asimismo eliminar los Tribunales Electorales locales por considerar que "duplican" funciones con las salas regionales del Tribunal Electoral federal.

SLP

El Universal

La ausencia de Zaldívar marca el inicio de la audiencia para la Reforma Electoral en la CDMX.

