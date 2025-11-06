logo pulso
Inicia Campaña de Vacunación en estadio Olímpico Universitario

La Secretaría de Salud anuncia la apertura del Mega Centro de Vacunación en el Estadio Olímpico Universitario.

Por El Universal

Noviembre 06, 2025 12:17 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México anunció el inicio de la campaña de vacunación contra la influenza, Covid-19, neumococo y sarampión.

Por medio de su cuenta de X, informó que a partir del 10 y hasta el 14 de noviembre se colocarán las vacunas en el Mega Centro, ubicado en el Estadio Olímpico Universitario.

Las vacunas están abiertas para todo público y son gratuitas, solamente debes acudir al Estadio con tu Cartilla Nacional de Vacunación.

Cabe destacar que, en caso de no contar con tu cartilla, de igual forma puedes acudir y ahí mismo se te informará qué vacuna es la que puedes aplicarte.

El horario de aplicación de las vacunas iniciará a las 9:00 horas y terminará a las 15:00 horas durante los cinco días de campaña.

